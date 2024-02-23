Называла Путина 'героем нашего времени' и унижала украинский язык: что наговорила Снежана Егорова до побега из Украины

Когда-то Снежана Егорова была одной из самых успешных украинских телеведущих и любимицей публики. Неизвестно когда и при каких обстоятельствах, но в конце концов уроженка Новой Каховки, которая прожила большую часть жизни в Киеве, стала коллаборанткой. Накануне полномасштабного вторжения она называла кремлевского вождя Владимир Путина "героем нашего времени", пела оды России и пыталась убедить, что Украина сама виновата во всем, что в ней происходит.

23 февраля Егоровой исполнилось 52, и все, чего она добилась за эти годы, включая зрительскую любовь и семью, накрылось рядом нелепых пропагандистских высказываний. Именно их OBOZ.UA и предлагает вспомнить по случаю дня рождения звездной запроданки.

В конце января 2022 года Егорова, и до этого делавшая неоднозначные провокативные заявления, раскрыла всю свою суть. Когда часть территорий ее родины были оккупированы Россией, а в Кремле уже активно готовили план полномасштабного вторжения, ведущая выдала: "Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны Сознания! Смотрите как акт экзорцизма, если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом".

Вдобавок еще и распространила видео, в котором ее кумир Путин рассказывает об "угрозе США в адрес России".

А когда российский президент-диктатор 21 февраля 2022 признал "независимость" так называемых "Л/ДНР", Егорова назвала его "героем нашего времени". Это, пожалуй, все, что нужно знать о предательской позиции "украинки", но это далеко не конец потока ее пропагандистских цитат.

"Без ложного пафоса. Герой нашего времени!... Друзья мои, прекрасные! Я знаю, что вы поверите! Сегодня я весь день до вечера слушала апокалипсис! Откровение Иоанна Богослова. Потом объяснения и размышления о нем Андрея Ткачева. А в это время Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Бог в помощь! Пусть придет мир на землю Донбасса", – выдавала бывшая звезда экранов.

Для Егоровой Путин, судя по ее высказываниям в преддверии полномасштабного вторжения, чуть ли ни святой. А вот аннексия Крыма, война на Донбассе, признание квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР" – это вообще не его рук дела, убеждала ведущая.

В январе 2022-го она говорила: "Страна и народ грабили, насиловали, уничтожали изнутри. Но местные черти кричат, что Путин во всем виноват. Ну, ну..."

Впрочем, не только для Путина нашлось место в списке кумиров Снежаны Егоровой.

"Иногда полезно послушать ВВЖ (Владимира Вольфовича Жириновского – ред.), чтобы понять умом Россию! И не измерять простым аршином... Россию нужно просто знать! В Россию можно только верить", – позорно подлизывала России запроданка в начале февраля 2022 года, когда тогда еще живой депутат Госдумы РФ рассказывал об окончании войны в Украине "с помощью мощного оружия".

Украинский язык, как и законы "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Егорова не признавала и даже презирала. Русский же называла своим родным и всячески защищала его.

"Именно сейчас пытаются русский язык забить камнями. Я защищаю право людей быть собой и общаться на том языке, на котором с тобой говорила мать, которая тебя любила, пела тебе колыбельную... У очень многих людей уже нет мамы, нет папы. Но эти люди уже никогда не примут того принуждения. Потому что мы – люди, а не собаки, и нас не должны дрессировать. Мы должны друг друга понимать на том языке, на котором говорит наша душа", – говорила опальная телеведущая еще в 2021 году.

Критиковала Егорова и украинское образование из-за лозунга "Слава Украине": "За наших детей и наших внуков взялись достаточно серьезно. Они даже не дают им сформировать понимание того, как это учиться в школе, как это быть в занятии с учителем, как это читать книги и писать. Наших внуков они уже тупо дрессируют. Когда в украинских школах учителя занимаются пропагандой и учат маленьких детей в первом классе кричать "Слава Украине", "Героям слава", "Смерть врагам".

Что интересно, после 24 февраля 2022 года Егорова не спешит с громкими заявлениями в поддержку России, но и поддерживать родину или выступать против войны она не собирается. Дочь предательницы, ведущая и актриса Стася Ровинская в слезах рассказывала: "Я ей писала, когда все началось. Мы были в подвале и мой сын плакал, спал на полу. Я ей послала видео, говорю: "Мы сейчас сидим в подвале. Ты говоришь, что по военным объектам стреляют? Здесь всюду стреляют". Тогда она ответила что-то такое: "Я всех предупреждала, что будет война, вы мне не поверили, теперь – сидите". И это она своим родственникам такое ответила".

Сама же Стася разорвала какие-либо связи с матерью и призналась, что презирает женщину.

Ранее OBOZ.UA упоминал также абсурдные пропагандистские изречения певицы Таисии Повалий, которой Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении. Предательница называла Россию "правдой", а об Украине лгала. Путина же "украинка" называла "защитником мира от нацизма".

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