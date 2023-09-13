Стася Ровинская призналась, общается ли с мамой-предательницей Снежаной Егоровой: меня и моих детей пытаются запугать

Украинская телеведущая и актриса Стася Ровинская после полномасштабного вторжения еще пыталась доказать своей матери, также телеведущей, а еще известной путинистке Снежане Егоровой, что Россия – агрессор, и все, кто ее поддерживают, – тоже. Однако коллаборантка на фотографии дочери с внуками из подвала, где они прятались от российских бомб, не реагировала. Сейчас, по словам Ровинской, она полностью разорвала все связи с мамой.

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Впрочем, Егорова время от времени о себе напоминает, приплетая дочь к своим предательским играм и непонятным махинациям. Подробностями Ровинская поделилась в интервью "ЖВЛ".

Так, фанатка Путина публиковала у себя в соцсетях совместное фото с Ровинской и другими детьми, уверяя, что ее "пытаются запугать".

"Я никак не реагирую на ее заявления, если честно.У меня нет с ней никакого общения. Мне не интересно даже, что у нее происходит. Мне просто неприятно, когда она начинает меня втягивать. В последний раз, я увидела, какой-то пост, где были фотографии со мной, и что "меня и моих детей пытаются запугать", – поделилась актриса.

Сейчас Ровинская с мужем и тремя детьми проживает в США. Она продолжает поддерживать связь с братьями и сестрами. Недавно к ней из Украины приезжал младший брат по отцу, режиссеру и клипмейкеру Семену Горову – 12-летнего парня актриса отдала вместе со своими детьми в летний лагерь.

"Он был испуганным, когда приехал. Я рада, что у него была возможность немножко отдохнуть, подтянуть английский", – прокомментировала Стася.

Кроме того, Ровинская продолжает общаться со своей сестрой Сашей – дочкой Снежаны Егоровой и Семена Горова. Девушка еще в юности вела в Украине детские передачи, а сейчас также проживает в Америке.

Напомним, мать Стаси Ровинской, известная телеведущая из Украины Снежана Егорова публично заявляла, что поддерживает Владимира Путина. По ее словам, она не считает политика-оккупанта виновным в том, что происходит на ее родине.

Ровинская также со слезами вспоминала, что мама избивала ее в детстве. Она рассказала, что росла в "неприятной атмосфере" и боялась возвращаться домой после школы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стася Ровинская призналась, что после разрыва отношений с матерью ей стало "легче дышать".

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