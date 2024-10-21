'Добрый день! Я Володя'. Актриса, игравшая в фильме 'Слуга народа', рассказала о поведении Зеленского на съемках

Актриса Татьяна Зиновенко ("Коли ми вдома", "Любовь и блогеры", "Село на миллион"), которая снималась в картине "Слуга народа", рассказала, какого осталась мнения о работе на съемочной площадке Владимира Зеленского. Известный актер, а ныне президент Украины сыграл в картине главную роль.

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Татьяна Зиновенко в интервью OBOZ.UA вспомнила время съемок. У актрисы были общие сцены с Владимиром Зеленским.

"Каким запомнила Владимира? Все время улыбающийся был, очень настроен на работу. А в перерыве мог и пошутить. Приятное впечатление производил, очень быстро и легко шел на контакт. Сам подошел познакомиться: "Добрый день! Я Володя".

Актриса Татьяна Зиновенко наиболее узнаваема зрителями по роли Натальи Богдановны в сериале "Коли ми вдома", который настолько полюбился зрителям, что уже имеет шесть сезонов. Последний снимался после полномасштабного вторжения. Татьяна Зиновенко с мужем, актером Анатолием Зиновенко, в это время находились в Дании, где нашли временное убежище от войны.

"Пришло сообщение с Украины, что хотят снимать продолжение "Коли ми вдома". Но как? Таня же в Дании, – рассказывает Анатолий Зиновенко. – И что вы думаете? Мы нашли парня (называем "Святой", потому что он действительно священник, но очень современный молодой человек), хорошо владеющий техникой, и тот согласился нам помочь. Нами руководили из СТБ в Киеве по видеосвязи – оператор, режиссер, продюсер, а мы здесь снимали. И не только мы так работали: Катя Кистень передавала видеоматериал из Швеции, Ирина Андреева – из Франции. А поскольку мы здесь с Таней вдвоем, предложили мне сняться. Записал самопробы, утвердили".

Ранее OBOZ.UA писал, что артист Сергей Калантай, снимавшийся в "Слуге народа" вместе с Владимиром Зеленским, рассказал подробности со съемочной площадки фильма. Сергей Калантай сыграл в телекартине главу МВФ Отто Адельвайнштайнера.

"Я слышал версии, что история фильма была задумана давно, чтобы Зеленский стал президентом – такие слухи ходили, – признался Калантай. – Не знаю, правда это или нет. Могу сказать только, что у меня была на съемочной площадке хороший коллега и прекрасный организатор. "Слуга народа" был проделан очень искренне, эта работа достойная. По материальному обеспечению картина полностью соответствовала европейскому уровню.

Полное интервью с Татьяной и Анатолием Зиновенко читайте здесь.

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