Переезд в Данию, работа в школе и съемки с Зеленским. Где сейчас звезды сериала 'Когда мы дома' Татьяна и Анатолий Зиновенко

Одна из самых известных актерских пар Украины Татьяна Зиновенко ("Когда мы дома", "Слуга народа", "Любовь и блоггеры", "Село на миллион") и Анатолий Зиновенко ("Юрчишины", "Дочки-матери", "Когда мы дома. Вместе к победе") с началом вторжения уехали из Украины. Артисты нашли временное убежище от войны в Дании.

Видео дня

В интервью OBOZ.UA супруги Зиновенко рассказали о своей жизни вдали от дома. Они продолжают работать по специальности – создали за границей спектакль об Украине, в котором рассказывают об ужасах войны, и уже успели показать постановку во многих европейских городах.

"Когда началось вторжение, мы решили переехать в квартиру к старшей дочери Насте, чтобы быть всем вместе, – вспоминает Татьяна Зиновенко первые дни полномасштабного вторжения. – Она, помню, говорит: "Ничего не бери! Что-то теплое подхвати, документы – и бегите ко мне! Десять дней мы у нее просидели на Виноградаре (район Киева. – Ред.). А потом начало бахкать так сильно, что не знали, что и делать. Смотрю в окно – все куда-то бегут, кричат. Где-то стреляют, пишут, что половину дома снесли… Дочь запаниковала: "Больше не могу". Был такой нервный срыв, почти на грани – очень страшно. А у нее маленький сын – всего два с половиной года было тогда. И мы просто за одну ночь приняли решение: нужно ехать".

"Муж категорически отказывался. "Ну тогда я сама их повезу", - ответила я. Таки собрались, – продолжает актриса. – С нами сумки, детская коляска, которую потом пришлось оставить прямо среди вокзала, потому что едва сами втиснулись в тот поезд. Сначала – во Львов, а потом на перекладных – дальше. Очень многие истории услышали и увидели: кто-то из Бучи, кто-то из Ирпеня выбирался… Почему именно Дания? Когда все это началось, в куче сообщений было письмо от нашей знакомой оттуда: "Давайте к нам – здесь принимают и помогают". Она бывшая киевлянка, актриса, когда-то вместе работали в театре, но уже более 30 лет живет за границей".

"Раньше мы были дважды в этой стране как туристы, – добавляет Татьяна. – Но никогда не думали, что судьба так надолго занесет далеко. Нас встретили на границе, усадили в машину, привезли, поселили в доме. Это жилье для летнего проживания, отопление там не предусмотрено. Холодно было очень сильно, но мы этого даже не замечали, потому что имели главное: защиту – над нами ничего не летало. Очень благодарны, что люди приняли, откликнулись. И вот уже третий год мы в этой стране. Сначала какое-то время присматривались, пристраивались. Понимали, что по своей профессии найти работу нереально, но очень хотели заниматься своим делом".

"И муж как-то говорит: я напишу пьесу из всех историй, которые мы видели. А также – что пережили и почувствовали сами, – вспоминает актриса. – Это было удивительно – он никогда такого не делал. И когда уже почти все было выложено на бумаге, мы совершенно случайно попали в театр. Это интересная история: живем в небольшом городке, шли по улице, вижу вывеска "театр". Толя говорит: "Давай зайдем". "Господи, и что мы скажем?" – усомнилась я, но пошла за ним.

"Мы зашли в театр, – добавляет Анатолий Зиновенко. – Встретили в коридоре женщину. Поздоровались, спросили, можно ли переговорить с руководителем или директором. Сказала, что руководства нет. Говорю: "А вы кто?". "Уборщица", – отвечает. Мы оставили свой телефонный номер. И, представляете, уже через день позвонила руководительница театра: "Приходите!" Нам предоставили прекрасную сцену, где мы провели репетиции и сыграли премьеру спектакля "Спецоперация". Счастливы были невероятно! Для украинцев вход был бесплатным, параллельно собирали деньги на ВСУ".

"Но в Киеве, когда мы рассказывали, что поставили пьесу в Дании, нам не поверили, – продолжает Анатолий Зиновенко. – Это очень сложно, Дания – не театральная страна. Но мы смогли сделать, конечно, благодаря поддержке и помощи. Позже с этой постановкой принимали участие в международном театральном фестивале Sankryža ("Перекресток") в Литве и незабываемом фестивале "Золотой лев" во Львове. Объездили уже почти всю Данию. Местные шутят, что мы уже увидели больше, чем они за всю свою жизнь. И в целом мы уже собрали для ВСУ более 550 тысяч гривен".

"Потом пришло сообщение из Украины, что хотят снимать продолжение "Когда мы дома". Но как? Таня же в Дании. И что вы думаете? Мы нашли парня (называем "Святой", потому что он действительно священник, но очень современный молодой человек), хорошо владеющий техникой, и тот согласился нам помочь. Нами руководили из СТБ в Киеве по видеосвязи – оператор, режиссер, продюсер, а мы здесь снимали. И не только мы так работали: Катя Кистень передавала видеоматериал из Швеции, Ирина Андреева – из Франции. А так, как мы с Таней вдвоем, предложили и мне сняться. Записал самопробы, утвердили. И мы отпахали четыре с половиной месяца".

"А ровно через год, день в день, с даты премьеры нашего первого спектакля поставили на сцене театра сказку для детей, которую играем на датском и украинском языках. А еще мы здесь ведем "Клуб 55+" – это организация, которую организовали волонтеры для украинцев. Проводим вместе досуг, поддерживаем друг друга. Старшему участнику нашего клуба 75 лет. Мы не сидим на месте, свободного времени нет совсем. Здесь о нас говорят: шило в одном месте (смеется). В выходные еще и открываем детскую театральную студию".

Татьяна Зиновенко имеет большой опыт преподавания. В свое время после окончания актерского факультета театрального вуза получила еще и диплом педагогического: "В наше время в вузах был уже свободный диплом, а ехать в другой город, куда приглашали в театр, возможности не было. Но ведь жить надо. Пошла в свою школу пионервожатой, а параллельно поступила заочно в педуниверситет имени Драгоманова. Окончила, стала учителем украинского языка и литературы, а затем предложили завучем. Но актерство не забывала – организовала в школе театр. На одно из спектаклей пришла журналистка: "А что вы здесь делаете? Давайте к нам на радио!".

"Впоследствии увлеклась дубляжем – это было еще совсем новое направление. И случилось так, что это стало для нас с Толей второй профессией. К примеру, мой голос можете услышать в "Докторе Хаусе", "Отчаянных домохозяйках", "Пиратах Карибского моря", "Анатомии Грей". Мультфильмах – "Алиса в стране чудес", "Ледяное сердце", "Русалочка", "Аладдин" и многие другие. "В поисках Немо" – я озвучиваю рыбку Дори, а в "Рапунцель" – мамашу Готель. Затем меня пригласили работать режиссером на СТБ, а затем возглавила отдел озвучивания на ТРК "Украина". И параллельно – роли в кино".

"Были и работы с российскими актерами на площадках "Доярка из Хацапетовки", "Возвращение Мухтара", "Ефросинья". Ну что о них сказать? Были и такие, которые заявляли: "Это мой сериал, я здесь главная" или "Чего это я должен идти в кадр в два часа ночи?" А ничего, что старушки актрисы уже стоят, как гвозди, перед камерой, ждут одну тебя? Всякое бывало. Но мы же об этом не могли громко говорить, должні біли сосуществовать как-то. Украинцы – народ толерантный, а россияне – нет. Есть там и нормальные люди, но мало". "В большинстве своем, все наглючие", – характеризует российских коллег Анатолий Зиновенко, который тоже имел опыт совместных съемок.

– Татьяна, также вы участвовали в картине "Слуга народа". Имели общие сцены с нынешним главой государства Владимиром Зеленским, сыгравшим там главную роль?

– Да, имела. Каким запомнила Владимира? Все время улыбающийся был, очень настроен на работу. Но в перерыве мог и пошутить. Приятное впечатление производил, очень быстро и легко шел на контакт. Сам подошел познакомиться: "Добрый день! Я Володя".

"И такой у меня был опыт – да. А потом наконец – моя Наталья Богдановна в "Когда мы дома", – продолжает Татьяна Зиновенко. – Скажу честно, сначала не хотела ее играть – она мне показалась какой-то тетей с большими претензиями к жизни. На кастинге говорю: "А можно я покажу, как ее вижу?" Это же не просто сварливая баба, а интеллигентная жлобиха! Но вместе с тем, отзывчивая, откровенная и действенная. И сериал очень зашел зрителям. Мы сняли пять сезонов, и вот шестой уже во время войны.

"Вы знаете, я лишний раз стараюсь ничего не постить о своем настоящем в соцсетях, – рассказывает о жизни в Дании Татьяна Зиновенко. – Мы тоже вкладываем долю себя в победу, но здесь не стреляют, не бомбят. А я могу только представить, что творится на линии фронта, в городах, страдающих от обстрелов… Люди здесь добрые к нам, очень помогают Но не все так радужно, конечно, как может показаться. Однако мы верим, что скоро вернемся домой. И все будет Украина! Я очень этого хочу. Что мне снится? Киев, моя квартира, друзья. И работа-работа-работа".

"Помню, когда встречали украинцев, только приехавших сюда, видели и слышали много. Здесь мама плачет, боится, что заберут ребенка. Там бабушка причитает: "Зачем я так далеко уехала?" Приходилось успокаивать: "Мы здесь не навсегда". Что говорят украинцы по поводу своего будущего? Те, кому есть куда возвращаться, будут ехать домой – это 100 процентов. А те, кто потерял жилье, уже что-то думают здесь. Многие устроились в клининг, на сезонные работы ездят – сбор и упаковка овощей. Кому больше повезло. Есть у нас знакомая, устроившаяся социальным работником в семью. Помощником в школу или детсад – не берут. Приглашают на практику, где три месяца работаешь бесплатно, а потом говорят: контракт заключить не можем. Но я для себя сделала такой вывод: люди, которые не сидят, что-то ищут, находят".

"Я здесь снялась уже в двух датских картинах, можете себе представить? – продолжает Татьяна Зиновенко. – Одна даже на английском, которым не владею, но, ничего, выучила текст. И сделала то, что просила режиссер, она осталась довольна, а как я была рада! Интересно было созерцать, как в Дании делают кино, их процесс съемок отличается от нашего".

"В бытовом плане здесь многое похоже на нашу жизнь, – говорит актриса. – В плане питания – достаточно фруктов и овощей. Но селедка, например, сладкая, огурцы, капуста, свекла маринованные – тоже. Это не по-нашему, считаю. Но есть очень интересно заквашенная свекла, я даже использую ее в борщ – получается вкусно. Здесь прекрасные молочные продукты. По чему скучаю? Хочется нашего сала, тюлечки, капусты квашеной, человеческой. И яблок наших хочется".

"Наша младшая дочь Лиза осталась в Киеве, она тоже актриса – работает, – продолжает Татьяна Зиновенко. – Не было света, на 21 этаж ходила пешком с собаками – своей и нашей, которая осталась у нее. Старшая дочь Настя с сыном долго находилась с нами, а потом решила вернуться домой. Малый рос, ему нужен был круг общения, а мы живем в небольшом городке. Плюс – медицинское обслуживание. Не хочу говорить ничего плохого, но в Европе медицина немного другая. Прием – 15 минут, и все. Если не успеешь сказать о каком-то лекарстве и не получишь рецепт, то должен снова записываться. А малыш – безлактозник, имеет аллергию. Поехала в Киев, но не протянула и года, снова – уехала. Панические атаки не отпускают, малыш боится тоже очень сильно. Говорит дочь: "Не выгребаю совсем". Но теперь уже будет жить не с нами, им с сыном нужен большой город".

"С младшей дочерью общаемся каждый день, – добавляет Анатолий Зиновенко. – Только слышим тревогу (на телефоне установлено приложение), звоним. Так случилось, что война уже болезненно коснулась нашей семьи: в ноябре прошлого года на фронте погиб мой родной брат. По возрасту его и не думали призывать, он сам просился, ушел добровольцем. Погиб в 58 лет. Киевлянин, прекрасный мужчина. Я очень тяжело переживаю эту потерю, чуть не потерял зрение, мне сделали две операции. Боль не утихает – она теперь со мной всегда".

Также читайте на OBOZ.UA, куда исчезла и как выглядит первая жена Назария Яремчука, избравшая жизнь в тени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!