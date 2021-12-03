Добро должно быть громким: 7 звезд, спасших жизнь другим людям

Супергерои существуют не только в кинофильмах. Они – среди нас. Нередко звезды переносят амплуа спасателей в реальную жизнь. Для этого им необязательно надевать маску Бэтмена или использовать химические соединения, чтобы как Человек-паук задерживать преступников с помощью паутины. Достаточно иметь холодный разум и доброе сердце.

Читайте в материале OBOZREVATEL, кто из звезд Голливуда спас жизнь других людей.

В 2020 году Лео отдыхал на яхте в Карибском море вместе со своей любимой Камиллой Морроне и друзьями. Вдруг он заметил, что неподалеку от них с корабля упал за борт человек. Актер, долго не думая, бросился вместе с товарищами в воду и вытащил мужчину, который уже потерял сознание. Благодаря Лео он выжил.

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Актер Трехо в 2019 году стал свидетелем ужасного ДТП недалеко от Лос-Анджелеса. Удар был настолько мощным, что один из автомобилей перевернулся. Оказалось, что в салоне авто сидел ребенок, который из-за ремня безопасности не мог вылезть. Дэнни бросился к малышу и сделал все возможное, чтобы достать его из автомобиля и при этом не травмировать.

Идрис выступал на сцене в театре. Тогда одной из зрительниц стало плохо – произошел эпилептический приступ. Актер сорвался со сцены, прервав спектакль, и профессионально предоставил женщине первую медицинскую помощь. Кроме того, Эльба сам вызвал скорую.

Однажды звезда сериала о Шерлоке Холмсе спешил на съемки, так что взял такси. Проезжая по городу, он заметил, как четверо хулиганов напали на курьера еды – ударили юношу стеклянной бутылкой по голове. Бенедикт попросил водителя остановить автомобиль и выскочил, чтобы спасти парня. В результате актеру удалось разогнать банду, но за это получил несколько гематом.

В 2011 году один британский предприниматель пригласил семью Кейт на отдых в имении на Карибах. Они согласились и приехали. В один из вечеров в коттедж ударила молния, из-за чего он вспыхнул пламенем. Пока жители спасали свою жизнь и выбегали из помещений, Уинслет бросилась внутрь и помогла спастись 90-летней маме бизнесмена.

В 1997 году актер вместе со своими друзьями отдыхал возле реки. Компания услышала крик тонущего мальчика из-за того, что не умел плавать. Джерард резко сорвался с места, прыгнул в одежде в воду, а затем вытащил ребенка на берег.

В 2014 году американский киноактер и режиссер Иствуд принял участие в гольф-турнире. Неожиданно он бросил клюшку на поле и побежал к одному из организаторов мероприятия. Позже оказалось, что Клинт случайно увидел как его знакомый подавился кусочком сыра. Он обхватил туловище мужчины и помог освободить дыхательные пути потерпевшего.

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