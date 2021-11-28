Вино, спагетти и БДСМ-белье: самые оригинальные бизнес-компании звезд. Фото

Не все знаменитости посвящают все время сцене или съемкам в кино. Им нужна какая-то отдушина, поэтому они делают свои старпапы. Чаще всего селебрити выпускают мерчи одежды, украшений и косметики.

Но иногда они выбирают и оригинальные направления бизнеса. Например, Брэд Питт проектирует собственную мебель, а Гвинет Пэлтроу продает эротическое белье.

OBOZREVATEL рассказывает о самых интересных бизнес-идеях зарубежных знаменитостей.

Эминем – ресторан быстрой еды

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Американский рэпер Эминем в 2021 году открыл в городе Детройт в США итальянское кафе быстрой еды "Mom's Spaghetti". Заведение он назвал в чести своей песни. В первый день работы закусочной певец через окошко сам выдавал заказы и делал селфи с клиентами. Меню довольно простое – посетители могут попробовать три вида пасты: "мамины спагетти", "мамины спагетти с фрикадельками" и "спагетти-сэндвич".

Терри Крюс – криптовалюта

Американский актер Терри Крюс выпустил свою криптовалюту POWER в 2021 году. Крюс рассказал, что хотел приобрести дизайнерскую мебель, а на карте не хватило денег. Он решил обратиться в банк, чтобы взять кредит, но работники отказали. Терри нравится, что криптовалюту может купить каждый, независимо от цвета кожи и возраста.

Кайли Миноуг – виноделие

К своему дню рождения в 2020 году австралийская певица Кайли Миноуг выпустила красное вино под брендом "Kylie Minogue Wines". Новинка была очень успешной – всю партию распродали за несколько дней. Напиток производили во Франции. Позже также появилось ее именное розовое просекко.

Брэд Питт – мебель

Голливудский актер Брэд Питт выпустил линейку стульев, кроватей и столов собственного дизайна. Звезда кино еще с 90-х увлекался дизайном интерьера, однако только в 2012 году выпустил первую коллекцию. Купить мебель от Питта можно только по предварительному заказу.

Гвинет Пэлтроу – БДСМ-белье

Актриса Гвинет Пэлтроу еще с 2000-х занимается собственным бизнесом. На портале "Goop" она выпускает под своим брендом косметику, витамины и одежду. В 2019 году в продаже интернет-магазина появилась коллекция провокационного белья и кожаных плеток.

Конор МакГрегор – виски

Ирландский виски Конора МакГрегора "Proper Twelve" известен на весь мир. Дедушка боксера был ценителем классического виски и рассказывал внуку секреты купажей. Так и родилась идея выпустить собственную марку алкоголя. На разработку рецептуры у Конора ушло 3 года. МакГрегор перечислял 5 долларов за каждую проданную бутылку на благотворительность. В 2021 году он продал компанию за 600 миллионов долларов

Снуп Дог – кулинарная книга

Рэпер Снуп Дог в 2018 году выпустил кулинарную книгу "Рецепты от проходимца". В нее вошли любимые рецепты исполнителя – от сложных блюд с морепродуктами до вафельных десертов, коктейлей и сока. Сам певец обожает готовить. Он даже успел побыть в роли ведущего кулинарного шоу на телевидении.

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