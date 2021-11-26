Хит Леджер, Мэрилин Монро и другие звезды не дожившие до 40 лет. Фото

В шоубизе, как и вне камер, никто не знает, сколько времени человеку отведено на жизнь. Звезды спешат реализовать свой потенциал и стать известными на весь мир. И порой как только зрители открывают для себя новых кумиров и вдохновителей – узнают, что жизнь их любимых артистов обрывается на пике славы.

Читайте в материале OBOZREVATEL о том, каких знаменитостей не стало в молодом возрасте.

Хит начал свою актерскую деятельность с детства, в 10 лет. Он сыграл роль Питера Пена в гимназии Гилдорфа. Леджера начали активно приглашать на съемки в телесериалах и большом кино. Самые успешные роли звезды – в фильмах "Горбатая гора", "10 причин моей ненависти" и "Темный рыцарь". Последняя кинокартина принесла артисту посмертную славу. За убедительную игру Джокера Хит получил "Оскара".

Видео дня

Актера не стало в 28 лет. Согласно официальной версии, он умер от передозировки снотворным.

Именно этого актера зрители могли бы увидеть в серии фильмов о Гарри Поттере: Антон проходил кастинг на главную роль. Он был чрезвычайно трудолюбив, так что это качество помогло покорить Голливудский кинематограф.

При жизни звезду приглашали сниматься выдающиеся режиссеры. Его талант высоко оценили за игру в сериале "Доктор Хафф", за что Ельчин получил награду "Самый чувственный актер в мире". Кроме того, он участвовал в легендарных блокбастерах "Звездный путь" и "Терминатор: Да придет спаситель".

Творческая карьера звезды прервалась неожиданно для его знакомых и зрителей. Он погиб от несчастного случая: забыл поставить свой автомобиль на стояночный тормоз. Машина покатилась и наехала на актера. Это случилось, когда ему было 27 лет.

Звезда фильмов "Джентльмены предпочитают блондинок", "В джазе только девушки" и "Что-то должно случиться" умерла в 36 лет. У нее было несчастливое детство: семья жила бедно, а отчим постоянно домогался. С 8 лет Мэрилин была в депрессии до того момента, как стала известна на весь мир. Казалось бы, ее жизнь начинала устраивать. Но Монро нашли мертвой в доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти – передозировка лекарственными препаратами. Еще одна из версий – артистка была убита.

Миллер был популярным американским рэпером и парнем Арианы Гранде. В 2018 году, после 2 лет отношений, пара распалась из-за того, что у Мака были проблемы с наркотиками. В этом же году артист скончался от передозировки. Ему было 26 лет. После этого Ариана набила себе татуировку с надписью "Myron" – это имя собаки рэпера, которая осталась жить у певицы.

Этот харизматичный актер стал популярным благодаря трем кинокартинам: "От востока в рай", "Гиганте" и "Бунтарь без причины". И мог бы сняться еще в многочисленных не менее успешных фильма, однако Джеймс обожал автогонки. Такая привязанность стоила ему жизни. Когда Дин получал отличные гонорары за игру в кино, стал увлекаться автоспортом. В 24 года он принял участие в очередных соревнованиях, где влетел во встречный автомобиль и погиб на месте.