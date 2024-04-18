Тело Дмитрия Капранова кремируют

Тело известного украинского писателя, публициста и общественного деятеля умершего 16 апреля Дмитрия Капранова кремируют. Урну с его прахом похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом сообщил брат писателя Виталий Капранов во время церемонии прощания, которая проходила в Михайловском златоверхом соборе. Корреспонденты OBOZ.UA присутствовали на мероприятии.

Как известно, Дмитрий Капранов ушел в засветы 16 апреля в возрасте 56 лет. Хотя доподлинно неизвестно, что стало причиной смерти, редакция OBOZ.UA узнала, что у публициста были проблемы с сердцем. Трагедия стала неожиданностью для близких писателя.

В столице продолжается прощание с Дмитрием Капрановым. Кто пришел почтить память о литераторе и как прошла церемония – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как товарищи и коллеги общественного деятеля поделились личными воспоминаниями о нем. Сказочник Саша Лирник рассказал, что дети Капрановых сейчас находятся на фронте, а Мария Матиос вспомнила, как случайно встретила писателей в начале вторжения РФ на одном из блокпостов.

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