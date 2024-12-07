'Для меня это был шок'. Елена Лавренюк – о скандале из-за второго сезона 'Кофе с кардамоном', куме Билозир и непристойном предложении от 'ВИА Гры'

Елена Лавренюк ("Dzidzio Контрабас", "11 детей из Моршина", "Горная женщина: на войне") – популярная актриса кино и театра. Наиболее известна зрителю по костюмированной драме "Кофе с кардамоном", снятой для телеканала СТБ, где сыграла главную роль и выступила продюсером.

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В интервью OBOZ.UA Елена Лавренюк рассказала о втором сезоне сериала, который еще снимается, и прокомментировала конфликт с писательницей Наталией Гурницкой – автором книги, на основе которой создавалась первая часть драмы. А также откровенно рассказала о своем настоящем и открыла страницы из прошлого, которыми ни с кем еще не делилась.

– Елена, каким было ваше 24 февраля 2022 года?

– Так получилось, что мы с семьей были за границей, на тот момент – в Лондоне. На 25 февраля были билеты на самолет домой. А 24-го звонок в четыре утра: "Началась война". И меня накрыло чувство полной беспомощности, потому что ты здесь, а там – родные. Следующие три дня – как в тумане. Постоянно была на связи с близкими и друзьями – помогала искать места для эвакуации, поддерживала морально. Знаю английский, отзывалась на предложения интервью для медиа, рассказывала, что происходит в Украине.

А внутри – пустота и чувство ужаса. Помню, был момент: стояла у обогревателя, разговаривала по телефону, и у меня начала гореть куртка из-за того, что подошла слишком близко. А я этого даже не ощутила, в таком состоянии находилась. Здесь что-то рассказываю, а здесь – уже плачу, потом – опять что-то быстро организовываю. Прошло два месяца, и я решила: больше не могу, еду домой. Сколько бы всего ни делала, мне казалось, что этого мало, а там смогу больше. Устроила дочерей в школу, а сама поехала в Киев. И предчувствие, что вот-вот буду дома, – это были самые счастливые моменты этого периода.

Дети очень тяжело свыклись с новой жизнью, особенно в первый год. Я постоянно ездила, уговаривала, обещала. Но когда собиралась домой, чувствовала, что они меня считают чуть ли не мачехой какой-то, потому что возвращаюсь без них туда, куда они хотели бы попасть больше всего. Сейчас девочки приезжают домой довольно часто. И все равно недавно услышала: "Мама, когда мне исполнится 18, ты ничего не сможешь поделать, я вернусь в Украину".

Каждый раз одно и то же: приезжают, все прекрасно, а когда приходит время собираться: "Нам здесь так хорошо, ну пожалуйста". В какие-то моменты думаю: уже не выдерживаю, наверное, надо забирать. Мне тяжело на душе, им – плохо. А после очередного обстрела другие мысли: рано. Считаю, что родители, которые остаются с детьми сейчас здесь, – великие герои. Но и я многое теряю, потому что не вижу, как они растут. Одно дело быть рядом каждый день, другое – время от времени.

– Режиссер Олесь Санин на одной из недавних кинопремьер в разговоре с OBOZ.UA поразил прогнозом, что очень скоро в результате нас будет ждать "период безкартинья", потому что финансирование почти отсутствует. Вы чувствуете приближение такого времени?

– Я абсолютно с ним соглашаюсь. В широкий прокат сейчас выходят картины, которые создавались до вторжения. А снимается то, на что средства были выделены тоже не сейчас. И очень жаль. До войны мы выходили на очень хороший уровень. Индустрия росла, крепла, потому что имела много практики. Сейчас этого гораздо меньше. Продюсеры находят частное финансирование, средства за границей, но это непросто, потому что совместное производство обычно работает так: "Сколько у вас денег? Ну, тогда мы присоединимся". Иностранные инвесторы не придут и не оплатят всю картину – так не бывает. Тем более если в фильме рассказывается не об их стране, не снимаются их актеры.

Наше кинопроизводство переживает сложности еще и потому, что многие хорошие специалисты из-за войны уехали из страны, часть кинохудожников – на фронте, к сожалению, имеем и невосполнимые потери. Мы сейчас снимаем второй сезон сериала "Кофе с кардамоном" – и собрать команду, поверьте, было очень сложно.

– В первом сезоне сериала, кроме украинских актеров, задействованы и польские. Вам предлагали поляки снять картину вместе?

– Мы вели переговоры с польскими телеканалами. А потом они прислали сценарий со своими правками: украинцы ходили там в слугах. И я как львовянка была искренне удивлена таким поворотом. Я не согласилась на подобные условия. Мы стремились в своей картине показать Украину европейской, потому что Львов середины XIX века не уступал по развитию другим городам. Поэтому решили вести переговоры о сотрудничестве уже с готовым продуктом – и потом продали сериал на крупнейший телеканал Польши.

Но и после премьеры читала комментарии поляков: "Почему так много украинского?" Зрители решили, что если в картине снимаются польские актеры, то она их. На самом деле в этой мелодраматической истории заложено много сюжетных линий, где рассказывается о том, как украинцы боролись за свои права – на язык, культуру. Там это тонко прошито. Мы хотели показать украинцев красивыми, умными – какие они есть. И во втором сезоне такого тоже будет много.

– Вашим партнером во второй части картины стал Алексей Гнатковский – очень харизматичный артист, народный артист Украины. Как вам работается вместе?

– Алексей – прекрасный. Когда мы с ним впервые увиделись (на этой встрече была и я, и режиссер), оказалось, что все фундаментальные вещи об украинцах, которые мы стремимся заложить в нашу работу, так же близки ему, как и нам. Говорю: "Алексей, эта роль очень подходит вам". Он действительно очень органичен в ней, хоть совсем другой, чем в "Довбуше". Но это тоже его герой.

И на площадке Гнатковский – это фейерверк. Всегда в хорошем настроении, прекрасный импровизатор. Не приходит на съемки, чтобы просто отработать свое время. "А давайте попробуем вот так", "А здесь, мне кажется, будет лучше немного по-другому" – болеет за результат. И ведет себя как человек, которому важен не только его персонаж, но и все вокруг. Работает даже с массовкой. На площадке отдается процессу на все сто процентов.

Хотя признаюсь вам откровенно, я очень переживала за сотрудничество с Алексеем, ведь наша работа с Павелом Делонгом (актера сделала известным американская костюмированная драма "Список Шиндлера" режиссера Стивена Спилберга. – Ред.), в которого моя героиня была влюблена в первом сезоне, выдалась непростой. С Алексеем, напротив, все идет очень легко, он отличный партнер. Мне настолько нравится то, что мы снимаем, что порой нетерпеливо подгоняю время: скорее бы посмотреть, как это будет выглядеть на экране.

И как бы трудно ни было, мы стараемся держать заявленный в первом сезоне уровень, даже превзойти его. Это костюмированная драма с дорогими костюмами, масштабными локациями. В мире нас продвигает самый большой европейский дистрибьютор Beta Film. Международная премьера проекта прошла в Хорватии. Это была очень масштабная презентация – я даже не ожидала такого. Первую серию смотрели вместе с нами все топовые телеканалы мира, зрителей было наверняка около трехсот. Потом ко мне подходили со словами: "О, мы не знали, что вы такое умеете делать!".

– Елена, не секрет, что из-за недоразумения с автором книги "Мелодия кофе в тональности кардамона", по которой снята первая часть картины, задерживалась работа над продолжением сериала. Наталья Гурницкая обвиняет производителей в нарушении авторских прав.

– Прежде всего хочу сказать, что я была и являюсь едва ли не самой большой поклонницей таланта госпожи Натальи Гурницкой. У меня возникла идея экранизации ее книги "Мелодия кофе в тональности кардамона", потому что, прочитав ее, просто влюбилась в это произведение. И предложила Наталье сотрудничество. На это ушло очень много времени, чтобы найти финансирование для первого сезона. Вышел первый сезон – со временем началась большая война. Я не думала, что буду работать над продолжением сериала, хотя в финале "Кофе с кардамоном" были намеки, что должно быть продолжение, заканчивалось все на многоточиях.

У компании-производителя есть договор с Наталией Гурницкой на экранизацию романа "Мелодия кофе в тональности кардамона" и использование персонажей, сюжетных линий для дальнейших фильмов. Вторая книга "Мелодия кофе в тональности надежды" не содержит событий, это больше переживания главной героини, и такую книгу трудно экранизировать как сериал. Наталья всегда говорила, что это мостик в третью книгу, которую она еще не написала, а мы начали работу над сценарием, и с начала перед командой встала творческая задача – написание оригинального сценария-продолжения первого сезона. Я пересказывала ей наши ходы. Она, помню, говорила: "О, хорошо, мне это на третью книгу тоже ложится". Однако потом, когда прислали ей сценарий, ответила: "Это не моя книга, не мои герои".

Надо сказать, что Наталья и о первом сценарии подобное говорила. Мы многое доделывали, перерабатывали, но это нормально, шел творческий процесс, потому что мы и в первом сезоне много писали того, чего не было в книге. Говорю: "Давайте обсуждать, искать компромиссы". Но диалог не складывался. Мы встречались с Наталией накануне съемок, предупредила: "Через две недели хотим запускаться".

Однако взаимного согласия так и не достигли. Наталья считает, что мы не можем использовать в работе персонажей книги, а юристы компании-производителя утверждают, что имеют такое право, и цитируют договорные документы, подписанные автором. Я предупреждала ее, что начинаем съемки в Мукачево, мы переписывались. А через пару дней Наталья выложила в соцсети сообщение о том, что впервые от коллеги услышала о начале съемок. Для меня это был, честно говоря, шок. И сейчас могу утверждать на этот счет только одно: если нам придется идти в суд, то компания-производитель к этому готова. И я считаю, что конфликт должен разрешаться в правовом поле. И хочу добавить, что продолжение сериала не содержит событий из второй книги Наталии.

– Готовясь к интервью, увидела интересную деталь в вашей творческой биографии: в юности работали танцовщицей в коллективе Оксаны Билозир. Сейчас вы поддерживаете контакты?

– Моя сценическая судьба действительно началась с коллектива Оксаны Владимировны. Я танцевала вместе с одной девушкой, нам было по 14 лет. Гастролировать, правда, начала раньше, еще ребенком, потому что много лет профессионально занималась танцами. С Оксаной Владимировной мы до сих пор дружим. Более того, я крестная ее внучки, а Лариса, невестка Оксаны Билозир, крестная моей дочери. Мы кумовья, друзья.

– Позвольте спросить еще о таком: недавно актриса Татьяна Малькова в интервью для YouTube-канала Алины Доротюк рассказала о домогательствах преподавателя театрального вуза Владимира Талашко. Он был и вашим педагогом.

– Я видела это интервью. И хочу сказать, что все, что рассказывает Татьяна, правда. Когда я поступала в театральный, была уже достаточно взрослой. Это мое второе образование. После школы родители уговорили получить специальность, благодаря которой, на их взгляд, могла бы себя без проблем обеспечивать. "Поучишься на экономическом, а потом, если не понравится, будешь поступать куда захочешь", – говорили мне. И я год училась в Праге, потом два года в Лондоне. А после бросила учебу и подала документы на актерский, о котором мечтала с юности.

О преподавателях ничего не знала. Мне сказали, что Талашко – классный педагог. И я к нему на курс подала документы… Позже узнала, что он почти всех абитуриенток, у которых преподавал на подготовительном, приглашал к себе домой. Мол, хочу сделать тебе фотографии для профессионального портфолио. Я помню эту съемку, говорил: ниже-ниже опускай с плеч свитер. Но повторюсь: мне в то время было 20 лет. Я просто поднялась и ушла. Меня никто не задерживал. А какие моральные травмы такие визиты оставили в душе девушек, только что окончивших школу, даже представить трудно.

Честно говоря, после истории с Талашко я думала, что меня не примут в вуз. Но он взял на свой курс. И когда мы уже стали студентками, ничего с его стороны больше не наблюдалось. Не было никаких намеков. А когда несколько лет назад сразу несколько девушек заявили о притязаниях, он ушел из университета. Впоследствии мне написала одна из преподавательниц: "Лен, это правда, что рассказывают?" Ответила, что да. У всех девушек была одна и та же история – мы делились подробностями друг с другом впоследствии.

У меня была ситуация, когда чуть не попала в подобную историю в студенческие годы. Никогда еще публично об этом не рассказывала. Дело в том, что моя мама – владелица небольшой гостиницы и ресторана возле Львова. И туда часто селили артистические коллективы. А мама, так как очень мною гордилась, развешивала везде мои фотографии. И меня увидел один из менеджеров "ВИА ГРА". Они как раз искали в группу третью вокалистку, это было, как мне сейчас вспоминается, после того, как вышла песня "Попытка номер пять". Этот менеджер взял мои снимки, показал Константину Меладзе. И меня пригласили на кастинг в Киев.

Я приехала. Встреча почему-то проходила в машине. Меня спросили, умею ли танцевать и петь. Ответила, что да. Потом были еще вопросы о том, где учусь. И все. Вечером у меня был поезд обратно домой. Но менеджер намекнул, что мне нужно остаться. И спросил (завуалированно, но все было ясно), не хочу ли я пойти с ними в сауну? Я категорически отказалась и помчалась на вокзал.

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