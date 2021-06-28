Каминская, Гросу, Повалий и другие: как выглядели звезды до и после пластики. Фото

Некоторые украинские знаменитости делают пластические операции и при этом не стесняются об этом говорить. Такие перемены для того, чтобы лучше выглядеть перед зрителями на сцене или в телевизоре.

Кто-то всего лишь подчеркнул красоту губ, скул, а кто-то и вовсе решил увеличить грудь и сделать ринопластику. OBOZREVATEL собрал фото звезд и покажет, как они выглядели до и после пластики (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали редкий архивный кадр американской звезды реалити-шоу, актрисы и фотомодели Ким Кардашьян. Так, на коллаже можно увидеть в юном возрасте знаменитость, а затем, как она выглядит на сегодняшний день.