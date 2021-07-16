Украинка с самой большой грудью – о завистниках, пластике и проблемах в школе из-за внешности. Интервью

Украинка с 13-м размером груди Мила Кузнецова, которая стала одной из 100 судей шоу "Співають всі!" на канале "Украина", еще в школьном возрасте поняла, что отличается от большинства своих сверстников. Однако уже после окончания учебы девушка нашла плюсы в своих пышных формах и сейчас чувствует себя уверенной женщиной.

В эксклюзивном интервью OBOZREVATEL украинка рассказала о съемках в новом шоу, своем отношении к пластике, откровенных фотосессиях, а также рассекретила подробности личной жизни (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

– Когда вы почувствовали повышенное внимание к себе и к своим роскошным формам?

– Я уже в школе поняла, что не такая, как все. Я отличалась от одноклассниц, очень сильно смущалась и носила вещи на пару размеров больше. А после окончания школы я почувствовала себя намного увереннее, расцвела и осознала, что мои формы – это не минус, а плюс. И теперь, когда я где-нибудь появляюсь, у всех поднимается настроение.

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– Благодаря чему изменилось отношение к себе?

– Очень важно, какие люди находятся рядом с тобой. Если они завидуют, хейтят и занимаются буллингом, то у человека очень быстро снижается самооценка. А когда тобой восхищаются и делают комплименты, тогда ты порхаешь и хочешь выглядеть еще лучше, чтобы поддерживать свой образ. Я поменяла круг общения и почувствовала еще больше позитивного внимания к себе. И я могу с уверенностью сказать, что сам человек и его хорошее отношение к себе формирует окружение.

– На ваш взгляд, харизма дается нам от природы или это наработанное качество?

– У кого-то харизма может быть врожденной способностью притягивать внимание окружающих, а у кого-то она появляется с опытом, когда человек постоянно в чем-то совершенствуется, становится увереннее в себе и даже в хорошем смысле наглее.

– Что вы думаете о новом проекте на канале "Украина"?

– Я рада, что в нашей стране появилось шоу такого масштаба. На мой взгляд, это очень интересный и грандиозный проект. Его однозначно ждет успех.

– Кому вы готовы отдать свой голос?

– Не секрет, что всегда привлекает внимание харизматичный человек. А то, как он выглядит и что представляет собой, мгновенно создает первое впечатление о нем. Я люблю ярких, неординарных и веселых людей. Но не нужно забывать, что это все-таки вокальное шоу.

– Что касается личной жизни, вы сейчас свободны или в поиске?

– У меня все очень круто в отношениях! Но я обычно не рассказываю про личную жизнь.

– Что необходимо в отношениях, кроме любви, дружбы и доверия?

– Мне очень важно уважение партнера и отсутствие ревности. Мне нравятся мужчины, которые сдувают с любимой женщины пылинки, подают руку, а еще я люблю высоких.

– У вас были фотосессии в нижнем белье. Сразу решились или все-таки раздумывали?

– Я не считаю, что съемки в нижнем белье – это что-то плохое. Я уверенная в себе личность. Конечно, это был определенный шаг – участвовать в таких съемках, но у меня уже наработанный опыт: одна фотосессия, за ней вторая, третья… Поэтому такие предложения я воспринимаю как часть своей работы.

– Поступали ли вам предложения от зарубежных фотографов?

– Да и очень много. Но у меня, например, нет американской визы, и я не могу поехать поработать в Штаты. Все-таки там платят не так, как нашим моделям plus-size. У них расценки на порядок выше.

– У женщин с большой грудью нередко бывают проблемы со спиной. У вас возникают боли в спине?

– Если у меня болит спина – я иду к специалисту. К тому же я занимаюсь спортом, но при этом не увеличиваю нагрузки, которые бы вызвали какие-то проблемы. Разве что, если я проведу на ногах больше двух часов, тогда мышцы спины затекают.

– Как вы относитесь к тем, кто хочет сделать большую грудь?

– Есть хорошее выражение: "Мое тело – мое дело". Каждый волен делать то, что он хочет. Если девушка будет чувствовать себя уверенной с большой грудью, то почему бы и нет? У меня нормальное отношение к этому.

– Сегодня в тренде наращенные ресницы, большие губы, ярко выраженные скулы. У вас все естественно. Что помогает оставаться собой?

– Я замечаю, что у некоторых девушек даже брови не двигаются. У меня есть морщинки, но мне они нравятся. Я ухаживаю за собой и считаю, что пластика – это уже крайняя мера. Может быть, я когда-нибудь воспользуюсь такой услугой. Но сейчас я ничего не колю. Ни лоб, ни губы. Мне это еще не нужно.

– Есть ли фраза, которая точно передает вашу позицию в жизни?

– "Собаки лают, а караван идет". Что бы ни случилось, какая бы негативная ситуация ни произошла, это все пройдет. Не нужно обращать свое внимание на что-то плохое, потому что через месяц ты уже и не вспомнишь, что тогда произошло. Мне также нравится выражение "Люди с обычной жизнью никому неинтересны". Надо творить и вытворять, чтобы ты кому-то запомнился! Даже скандальчик – это больше плюс, нежели минус.

– Но я думаю, что у вас добрые ходы и "скандальчики". Вы не вызываете впечатление злого человека.

– Вы правы, я не люблю некрасивые поступки, но так как у меня большая грудь, то все равно появляются какие-то новости и разговоры о ней. Поэтому мои пышные формы помогают мне в пиаре.

Коротко о знаменитости:

Мила Кузнецова является обладательницей короны и титула Miss Top Model Plus Size Universe, который она завоевала в 2019 году в конкурсе "Мисс Вселенная плюс-сайз".

Активно ведет блог в Instagram, где рассказывает о своих достижениях, мотивирует на занятия спортом.

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