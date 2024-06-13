Дантес возмутился, что ему 'прилетело' за защиту Сони Морозюк: когда военные писали то же самое, их не хейтили

Украинский певец Владимир Дантес, который во время скандала с художницей Соней Морозюк и ее помолвкой с фигурантом коррупционного дела Романом Гринкевичем стал одним из немногих звезд, не раскритиковавших украинку, пожаловался, что ему до сих пор "прилетает" за это. Артист возмутился, что только его подвергли критике, тогда как военных за аналогичную позицию никто не хейтил.

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Об этом Дантес рассказал во время подкаста с журналисткой Раминой Эсхакзай и блогершей Еленой Мандзюк. Певец подчеркнул, что, несмотря на хейт, Морозюк сейчас продолжает работать и продавать свои картины.

"Она не моя подруга. Просто я хорошо с ней знаком. Я написал вообще нейтральный пост. Я сказал, что они конченые у***ки, которые разворовывали страну. Просто, когда лилась агрессия, там и картины – х*рня, и она – х*рня. Я написал нейтральную stories, за которую мне до сих пор прилетает", – вспомнил Дантес.

Некоторые подписчики звезды до сих пор вспоминают его как артиста, вставшего на защиту Морозюк. Исполнитель смирился с этой ситуацией и решил не спорить.

Однако он видел, что похожее мнение в других соцсетях высказывали военные. Они якобы отмечали, что из-за грандиозного хейта вокруг Морозюк главные фигуранты уголовного дела получили меньше негативной огласки.

"Мне нравится. Когда военные писали в Twitter, говорят: "А вы не замечаете, что переключаете внимание на Соню Морозюк, а не на семью Гринкевичей", их я что-то не видел, чтобы прокатили (на "шакалином экспрессе" – ред.). А Володька на двух стульях хочет усидеть", – упрекнул хейтеров артист.

Как известно, после скандала Морозюк бросила своего жениха. В сети это спровоцировало волну остроумных мемов, которые можно посмотреть в нашем материале. Мы рассказывали, кто такая Соня Морозюк. С художницей сотрудничали украинские звезды и бренды, в частности, "Голос страны", Укрпочта, Руслан Багинский, Сергей Притула, Наталья Могилевская.

Как писал OBOZ.UA, на этом же подкасте певец с собеседницами назвали настоящую причину, почему Анна Алхим продвигает российскую культуру в Украине.

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