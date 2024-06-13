Дантес и Мандзюк рассказали, почему Алхим на самом деле популяризирует российскую культуру: без скандалов она – никто

Украинская блогерша Анна Алхим, которая слушает российскую музыку и смотрит сериалы страны-террористки, из-за чего регулярно попадает в скандалы, может не прислушаться к просьбам украинцев прекратить популяризировать враждебную культуру из-за жажды внимания и желания угодить определенной части аудитории. Такое мнение высказали украинский певец Владимир Дантес и известная блогерша Елена Мандзюк.

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Поведение скандальной звезды соцсетей они обсудили на подкасте журналистки Рамины Эсхакзай на YouTube. Коллега Алхим объяснила, что без скандалов блогерша – "никто", потому что о ней не упоминают в других ситуациях.

Рамина начала с того, что Алхим не поддается призывам общества прекратить пропагандировать русский язык, музыку, сериалы и певцов в своем блоге. Однако Дантес возразил, заявив, что блогерша прислушивается к мнению аудитории, но другой – пророссийской.

"Так это протест. Смотри, другие говорят: "Молодец, Аня, ты супер. Ты ложишься под имперские мысли, ты молодец. Империя – супер". И она выбирает эту, для нас галимую, тропу, и идет по ней. Она хочет нравиться вот этим людям", – предположил Дантес.

Свое мнение высказала и блогерша Мандзюк, которая считает, что Алхим стремится привлекать к себе внимание скандальным поведением.

"Она привыкла привлекать внимание именно таким образом, а другим ничем не выделяться. Если она перестает слушать эту музыку, внимание к ней просто исчезает, она становится никем. Я ни разу не видела, чтобы она долго вела себя нормально, и к ней было приковано внимание", – пояснила инфлюэнсерша.

Напомним, недавно Алхим открыла свое новогоднее мероприятие под названием "Корпоратив с Анной Алхим" песней предательницы Украины Анны Asti.

Как писал OBOZ.UA, Алхим обозвала жителей западных областей Украины "продажными петухами", а впоследствии устроила скандал из-за государственного языка. Она назвала украиноязычных людей "нацистами" и заявила, что на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске.

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