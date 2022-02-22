Чем занимаются дочери-подростки Ефросининой, Кравец, Поляковой и других звездных мам

У детей знаменитостей много возможностей. С юного возраста у них безумная популярность, лучшие преподаватели и дорогостоящее обучение. Звездные дочери пользуются известностью родителей и начинают зарабатывать в соцсетях, а некоторые при этом стремятся избавиться от узнаваемости.

К примеру, дочь Елены Кравец еще в 15 лет сбежала из-под родительского крыла, а старший ребенок Ольги Фреймут в этом же возрасте переехал в Соединенные Штаты. OBOZREVATEL рассказывает, как живут дети-подростки украинских звезд.

Дочь Ольги Горбачевой – Полина

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Старшая дочь украинского продюсера Юрия Никитина и певицы Ольги Горбачевой ведет свою страницу в Instagram. Об успехах 16-летней Полины Никитиной всегда рассказывает ее мама. Девочка растет в творческой семье и с детства пишет песни. На сольном выступлении Горбачевой в 2015 году она впервые вместе с Полиной выступила. Семейный дуэт исполнил хит "Я люблю Его".

Дочь Елены Кравец – Мария

Дочь юмористки Елены Кравец в 15 лет стала жить отдельно. Переехать в другую квартиру поближе к школе предложила сама артистка, поскольку в одном доме многодетной семье было тесно. Мария Кравец очень похожа на маму. 18-летняя девушка более 10 лет занимается танцами в стиле фристайл. Ей удавалось побеждать на международных и украинских фестивалях. Сейчас Маша учится на пиарщицу в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.

Дочь Ольги Сумской – Анна Борисюк

Дочь звездных украинских актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка учится на факультете актерского искусства в КНУ театра, кино и телевидения имени Карпенко Карого. Анне Борисюк 19 лет, она скромно показывает в соцсетях, как живет. Меньшая дочь супругов рассказывала, что в школе у нее были проблемы со сверстниками, и ее часто унижали.

Дочь Ольги Фреймут – Злата Митчел

15-летняя дочь телеведущей Ольга Фреймут живет и учится в Лос-Анджелесе в США. Злата Митчел на каникулы приезжает в Киев и не пропускает ни одного светского мероприятия, где бывают популярные среди молодежи звезды. Девушка активно ведет соцсети, однако правила этикета от мамы она не унаследовала. Злата публикует фото в купальниках и мини-юбках. Кроме этого, в столь юном возрасте Митчел уже бизнесвумен и создала собственный бренд одежды. Хобби звездной дочери – танцы.

Дочь Оли Поляковой – Маша

Дочь украинской певицы Оли Поляковой также занимается музыкой. Маша Полякова делает первые шаги в музыкальной карьере, 16-летняя исполнительница является солисткой молодежной рок-группы "Швы". Девушка оканчивает 11 класс в одной из элитных киевских школ и собирается поступать в Калифорнийский университет в Беркли. Маша активно зарабатывает в Instagram, где у нее почти 200 тысяч фолловеров.

Дочь Маши Ефросининой – Нана

Дочь телеведущей Маши Ефросининой не любит излишней публичности. Нана Хромаева попросила маму меньше рассказывать о ней в сети, чтобы не привлекать внимания. Ефросинина рассказала, что ее дочь училась в киевской школе, но одиннадцатый класс заканчивала в Канаде, где жила в общежитии. Сейчас они вместе выбирают вуз за границей. Нане нравится направление политологии и социологии.

Дочь Анны Седоковой – Алина Белькевич

Старшей дочери Анны Седоковой уже 16 лет. Школьница Алина Белькевич очень похожа на свою маму. Дети Седоковой живут на две страны – в США и Украине. У Алины украинское гражданство, но учится она в Лос-Анджелесе. Девушка экспериментирует с имиджем – сейчас у нее яркие малиновые волосы.

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