7 эпатажных детей звезд, которые стали фриками и бунтарями. Фото

В обществе считается, что дети обязаны превзойти успех своих родителей, поэтому трудно приходится потомкам селебрити, которые построили успешную карьеру. Малыши звезд становятся популярными с детства, их называют "мажорами" с золотой ложкой в зубах.

Некоторые из них во взрослом возрасте не восприняли славу родителей и стали бунтарями. Репутация звезд страдает от выходок подростков, которые пьют и употребляют наркотики. OBOZREVATEL рассказывает о детях-фриках знаменитостей.

Сын Николаса Кейджа – Вестон

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Старший сын популярного актера Николаса Кейджа – Вестон, еще в юности придумал яркий образ. Молодой человек носил длинный черный парик и аксессуары с сатанистской символикой. Несколько раз Кейдж младший нарушал закон: он бил жену и управлял автомобилем в нетрезвом виде. В каждой такой ситуации Вестон вспоминает знаменитого отца и просит Николаса решить проблемы.

Сын Елены Яковлевой – Денис

Сын русской актрисы Елены Яковлевой начал набивать татуировку на третьем курсе университета. Сейчас 29-летний Денис Шальных забил татуировками 70% тела, но все же позже на лице он удалил их лазером. Родители поддерживали юношу и даже набили себе маленькое тату. В 2018 году Денис заявил, что попал в психбольницу и удалил половой орган.

Сын Майкла Дугласа – Кэмерон

Сын лауреата "Оскара" Майкла Дугласа – Кэмерон решил стать богатым, как его отец и дедушка, но юноша не зарабатывал деньги в кинематографе, а продавал наркотики. Суд присудил ему девять лет лишения свободы. Сам Кэмерон также употреблял наркотики и продолжил продавать их в тюрьме.

Сын Джеки Чана – Джейси

Сын китайского актера Джеки Чана Джейси отсидел в тюрьме шесть месяцев за незаконное хранение наркотиков. 39-летний музыкант признал свою вину. Звездный отец заявил, что ему стыдно за своего сына-наркомана.

Дочь Славы – Александра

В песнях русской певицы Славы часто проскакивает нецензурная лексика, кроме того папарацци часто замечали звезду пьяной. Ее старшая дочь Александра удалась в маму, девочка уже в 15 лет гуляла в ночных клубах и обрела много поклонников. В соцсетях Александра публикует сексуальные кадры в бикини и даже топлес. Исполнительница Слава поддерживает дочь и ее самовыражение на публике. Сейчас Саше 21 год и она пытается построить певческую карьеру.

Сын Мадонны – Рокко

Певица Мадонна сама в юности часто пьянствовала и вела себя развратно, однако своих детей она воспитывала строго. Однако ее старший сын Рокко Джон Ричи ненавидел суровых родителей и убегал из дома. 15-летний подросток был арестован за хранение наркотиков в Лондоне. Суд помиловал юношу. Исполнительница выкладывала фото своего потомка, который нарядился в девушку, хотя парень не давал на это согласия.

Дочь Ларисы Гузеевой – Ольга

Дочь российской телеведущей Ларисы Гузеевой эпатажно одевается. Ольга Бухарова поддерживает бодипозитив и показывает в сети, что не бреет подмышки. Звездная дочь заявила, что она бисексуальна и часто задумывалась о самоубийстве. 21-летняя девушка часто меняет имидж, за что ее мать критикуют.

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