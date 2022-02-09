Как сложились судьбы детей жесточайших диктаторов. Фото

У наследников диктаторов, после смерти родителей, жизнь кардинально изменилась не в лучшую сторону. Роскошь и безнаказанность для них обернулась преследованиями и тюрьмой.

В некоторых случаях все закончилось гибелью в молодом возрасте. OBOZREVATEL вспомнил детей вождей, судьба которых сложилась трагически.

Саддам Хусейн – Удей

Старшему сыну Саддама Хусейна было 15 лет, когда папа стал президентом. Тогда Удэй учился в колледже и сразу же получил должность главы олимпийского комитета и Федерации футбола. Для спортсменов это было наказанием, потому что потомок диктатора требовал только побед. Когда команда получала поражение, их ждали пытки в виде кнутов. Кроме того, Удея обвинили в многочисленных изнасилованиях, почти все жертвы были несовершеннолетними.

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Молодой садист должен был стать правителем после отца, однако после вторжения в США их "династия" пришла в упадок. В дом, где скрывались сыновья Хусейна, пустили противотанковые ракеты в 2003 году.

Иосиф Сталин – Василий

У сына правителя СССР Иосифа Сталина детство окончилось рано. Василию было всего 11 лет, когда его мама покончила жизнь самоубийством, а отец оставил детей на воспитание няни в деревне под Москвой. Мальчик начал пьянствовать и курить еще в юности, поэтому Сталин отправил его в армию. Во время второй мировой войны солдат побывал на фронте.

Сталин-младший был четырежды женат. После смерти Иосифа, жить стало туго. Сын обвинял последующих генсеков в гибели отца, за что его посадили в тюрьму и назвали врагом народа. После восьми лет в неволе Василия выпустили и заставили сменить фамилию. Младший потомок вождя умер в 40 лет, отравившись алкоголем.

Ислам Каримов – Гульнара

Дочь диктатора Узбекистана Ислама Каримова после университета стала заместителем министра иностранных дел. Гульнара в 1991 году переехала в США и вышла замуж за узбека. После развода Американский суд обвинил ее в мошенничестве и лишил права опеки над детьми. Через несколько лет Гульнару оправдали. Она начала работать над певческой карьерой под псевдонимом Googoosha.

В 2013 году Ислама настроили против старшей дочери. Каримова разозлили ее высказывания о семье в интернете. Правитель чувствовал угрозу своей власти, поэтому посадил дочку в тюрьму. В интервью Гульнара заявляла, что ее избивали и психологически давили. После смерти отца новый президент присудил ей еще 13 лет срока. Заключенная писала родным, что над ней систематически издеваются.

Николае Чаушеску – Нику

Вождь Румынии Николае Чаушеску ставил на руководящие должности в стране своих родственников, включая сына Нику. Юноша стал министром по делам молодежи и руководителем комсомола. Нику злоупотреблял алкоголем и даже на дипломатические встречи приезжал пьяным.

После казни супругов Чаушеску в 1989 году, Нику обвиняли в убийстве мирных протестующих. Его приговорили к 20 годам тюрьмы, но в 1992 году освободили из-за болезни. Сын диктаторов постоянно пил, отчего и умер.

Муаммар Каддафи – Ганнибал

У правителя Ливии Муммара Каддафи было восемь детей. Один из них – Ганнибал стал морским офицером, как отец в молодости. Потомок был героем многочисленных скандалов, в 2008 году в Женеве он избил персонал гостиницы, а в 2009-м бил свою жену в Лондоне, за это его арестовали.

В 2011 году Муммара лишили власти повстанцы. Его дети вынуждены были скрываться в других странах. В доме Ганнибала нашли видео, где он зверски издевается над заключенными. Было зафиксировано около 2 тысяч человек, над которыми совершались пытки. Сына бывшего вождя посадили в тюрьму, где он находится до сих пор.

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