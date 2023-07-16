Бывшая жена путиниста Бардаша, украинская певица Луна объявила о второй беременности

Популярная украинская певица Кристина Герасимова, боле известная под своим сценическим псевдонимом Луна, поделилась радостной новостью – она во второй раз станет мамой. Своего первенца исполнительница родила в 2012 году от скандального украинского продюсера Юрия Бардаша, который после полномасштабного вторжения поддержал российскую агрессию и сбежал в Москву, откуда не устает признаваться в любви Путину.

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Сейчас же 32-летняя артистка замужем за гитаристом из своего коллектива Александром Волощуком. О беременности Луна объявила фотографиями с заметно округлившимся животиком, которые разместила на личной странице в Instagram.

Певица не раскрыла, на каком она месяце, однако ее живот на снимках выглядел немаленьким. Это дало фанам повод предполагать, что малыш появится на свет уже довольно скоро.

Сама же Луна призналась, что ее первые месяцы мучил жуткий токсикоз, что отражалось и на ее концертной деятельности.

"Извините, что я тупила на концертах. Меня так сильно тошнило", – поделилась знаменитость.

Луна также поделилась с поклонниками подробностями своего самочувствия.

"Вес набираю, как часы. Так что увидите, что такое "луна толстая". Мама передала комбез из Франции и оверсайз футболку! Я решила, что буду беременная на спорте. Потому что меня тошнит от рюшей и нежных сарафанчиков! Хотя я и обещать нечего не хочу, потому что мое настроение меняется каждые два часа!" – рассказала звезда.

Старшему ребенку певицы – сыну Георгию – сейчас 11 лет. Он, как и мама, занимает активную проукраинскую позицию и не общается со скандальным отцом.

Напомним, что на пятый месяц полномасштабной войны Юрий Бардаш оскандалился сравнением украинской освободительной войны с нацистскими идеями Германии во время Второй мировой войны. Высказывания путиниста вызвали резонанс среди украинцев, а также частично испортили жизнь его любимой, которая сразу открестилась от заявлений мужа, а вскоре даже намекнула на развод с ним.

Однако это пропагандиста не остановило, поэтому уже на следующий день в прямом эфире Бардаш выдал новую порцию бреда о победе "большой и могущественной" России.

Как писал OBOZREVATEL, Бардаш назвал Луну "нацисткой" из-за ее проукраинской позиции. Продюсер обвинил бывшую жену в том, что она учит патриотизму их 11-летнего сына. Тем временем мальчик еще в июле прошлого года на благотворительном концерте мамы зачитал строчки стихотворения украинского поэта Николая Верещака "Моя Україна".

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