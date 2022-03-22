"Был Порошенко, стал Зеленский. Две хунты подряд?" Макаревич намекнул россиянам на неадекватность Путина

Российский музыкант и актер Андрей Макаревич обратился к россиянам, чтобы они перестали верить в пропаганду своего президента Владимира Путина. Он отметил, что правление Петра Порошенко с 2014 по 2019 год и президентство Владимира Зеленского в Украине – российские пропагандисты называют "хунтой".

Об этом Макаревич написал на своем Telegram-канале. Он спросил подписчиков, как может править в Украине две хунты подряд.

"Власти Украины стали называть "хунтой" в год возникновения ДНР-ЛНР в 2014 году. Президентом тогда был Порошенко. В 2019 избрали Зеленского и правительство изменилось. Снова хунта! Две хунты подряд? Они там сменные?" – написал Макаревич в соцсетях.

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Хунта – группа военных, которая пришла к власти насильственным путем в результате переворота и осуществляет диктаторское правление методами террора.

Напомним, что Макаревич сообщал о фашизме в России. Он сказал, что РФ – это Четвертый Рейх, однако даже Адольфу Гитлеру не приходили в голову глупости, которые сейчас олицетворяет диктатор Путин.

Ранее OBOZREVATEL писал, как Лазарева призвала россиян не верить в пропаганду. Она призналась, что не вернется в Россию и продолжает осуждать действия президента РФ.

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