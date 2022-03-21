Макаревич увидел фашизм в России и напомнил россиянам о позорной судьбе Третьего Рейха

Рок-звезда, основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич увидел признаки фашизма в России и напомнил соотечественникам о позорной судьбе Третьего Рейха. По мнению музыканта, современный мир столкнулся с Четвертым, однако даже Адольфу Гитлеру не приходили в голову те глупости, которые сейчас воплощает Путин.

Соответствующие сообщения появились в Telegram-канале артиста. Заметим, что за короткий срок они набрали много положительных реакций от читателей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Макаревич подчеркнул, что даже фюреру в свое время хватило ума не винить советскую армию в разбомблении российских городов и блокаде.

"Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый Рейх", – говорится в сообщении.

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Также артист предложил подписчикам вспомнить, как трагически закончилась судьба Гитлера и его последователей, а также, сколько времени современной Германии пришлось "отмываться" от кровавой истории и выплачивать репарации.

"Тем, кто еще не понял, что мы уже в Четвертом Рейхе, нужно немедленно вспомнить, чем кончился Третий", – написал музыкант.

Отметим, что Андрей Макаревич уже не в первый раз критикует Путина и высказывается против войны в Украине. В частности, артист попытался донести до россиян простую истину, задав один риторический вопрос, а также объяснил соотечественникам, почему мир будет рад стереть РФ с карты.

Как сообщал OBOZREVATEL, наличие фашистских идей в России заметила также историк, сумевшая назвать 12 явных признаков. Среди них: культ войны, отрицание современности, идеи заговора и т.д.

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