Лазарева заявила, что не вернется в РФ и призвала россиян не верить в пропаганду

Известная российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева уехала из столицы Украины в Краков (Польша). Она призналась, что не вернется в Россию и продолжает осуждать действия президента РФ Владимира Путина, как это делала с 2014 года.

Лазарева вышла в прямой эфир в Instagram и обратилась к россиянам, которые до сих пор верят в кремлевскую пропаганду. Актриса заявила, что до последнего будет поддерживать украинцев, которые остались защищать Родину.

"Если кто-то думает, что украинцы счастливы от того, что их освобождают от каких-то нацистов – то это ложь. Миллионы жителей не убегали бы от оккупантов за границу. Например, город Харьков в 40 километрах от границы с Россией, но почему-то 600 тысяч человек оттуда ехали через всю Украину в Европу, а не в Россию, не в сторону "освободителей". Потому что этот город разрушили российские оккупанты, а не бендеровцы", – обратилась Лазарева к россиянам.

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Телеведущая сообщила, что из Польши собирается уехать в Испанию, где у ее семьи есть жилье в аренде. Из Киева в Краков звезда добиралась на авто.

Лазарева призналась, что ее грызет чувство вины, потому что она уехала за границу, а ее друзья остались в Украине защищать свою землю. Звезда кино не знает, как смотреть в глаза украинцам, поскольку ей стыдно за русский народ, потому что от рук россиян погибли тысячи людей. Свое прямое включение в Instagram знаменитость завершила словами: "Слава Украине!"

Ранее OBOZREVATEL писал, что Татьяна Лазарева застряла в Киеве из-за войны. Российская звезда приехала в Украину на съемки шоу "Лига смеха", где она должна быть судьей.

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