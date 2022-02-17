Были знакомы давно: СМИ узнали подробности романа Мендель и Кухты

СМИ выяснили подробности отношений бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель и экс-замминистра развития экономики Павла Кухты. Информатор, близкий к паре, раскрыл, что влюбленные общались задолго до развода политика с женой Екатериной.

Соответствующий комментарий раздался в разговоре с журналистами издания "Сегодня". Оказалось, что пара познакомилась 5 лет назад, в 2017 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Они знакомы давно. Когда Юлия была спикером президента в 2019 году, Павел стал первым заместителем министра экономики. Из-за этого они много общались по работе, но поскольку Павел был женат, а Юлия – в отношениях, общение было дружеским", – говорится в сообщении.

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Согласно информации, предоставленной источнику, романтические чувства между публичными лицами начали зарождаться в конце прошлого лета. Окончательно их окружение заподозрило об отношениях на день рождения Юлии Мендель, 3 сентября.

"Тогда Павел прилетел к Юлии на день рождения, она была за границей. Тогда же стало известно, что он разводится со своей супругой. Там уже все было понятно", – вспомнил собеседник издания.

Однако, по словам близкого к паре инсайдера, для широкой аудитории роман между молодыми людьми продолжал оставаться тайной.

Отметим, что бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского стала намекать на отношения в конце прошлого года. В ее Instagram время от времени появлялись фотографии с цветами и руками неизвестного кавалера.

Журналистка рассказывала, что волнуется из-за негатива, направленного на нее, ведь он может перейти на публичного избранника. СМИ из собственных источников выяснили, с кем крутит роман Юлия Мендель, однако официального комментария пара долго не давала.

Напомним, что политик не слишком распространяется о своей личной жизни. Однако на сайте Wikipedia сказано, что он женат и воспитывает дочь по имени Ярослава.

Кратко о личностях:

Юлия Мендель – украинская журналистка. Пресс-секретарь Владимира Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года. Сотрудничала с ICTV, Эспрессо TV, 112 Украина, Интер, New York Times, Украина 24 и другими СМИ.

Павел Кухта – украинский экономист и политик. В прошлом экономический журналист и публицист, экономический эксперт Реанимационного пакета реформ, советник Центра экономической стратегии.

Как сообщал OBOZREVATEL, влюбленные объявили украинцам о своих чувствах в День всех влюбленных. Журналистка смонтировала короткое видео, куда вставила романтические фотографии с избранником