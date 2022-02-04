СМИ рассекретили тайного возлюбленного Юлии Мендель: известная персона. Фото

Возлюбленным экс-пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель может быть экономист и политик Павел Кухта. Он занимал должность исполняющего обязанности министра экономики в 2020 году.

Об этом сообщило издание UAportal, такую информацию журналисты получили от источников в Офисе президента. По словам собеседника, роман между Мендель и Кухтой длится давно.

Что известно о 36-летнем политике:

с 10 марта 2020 года по 17 марта был и.о. главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

с 9 сентября 2019 – первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова;

Видео дня

в 2019 году баллотировался в парламент IX созыва от партии "Голос", но отменил регистрацию в качестве кандидата по собственному желанию. До этого занимал должность программного директора партии, где разрабатывал программу партии.

2016-2019 – советник премьер-министра Украины,

2015-2019 – советник министра финансов Украины.

В Википедии указано, что у Кухты есть жена Екатерина, а также дочь Ярослава.

Отметим, что своего бойфренда Мендель скрывает. Ранее она публиковала фотографии, на которых были видны только руки мужчины. Также 35-летняя украинка делилась в соцсети снимками букетов, которые, скорее всего, подарил ей возлюбленный.

В то же время на странице Кухты в Instagram есть совместное фото с Мендель, опубликованное 17 августа 2021 года. "Заскочил к Юлии Мендель на презентацию ее книги. Всем рекомендую!" – написал Кухта.

В интервью Woman Magazine Мендель рассказала, что скорее всего назовет имя своего избранника весной. Она добавила, что ее любимый – публичный человек, и он уже готов "раскрыть карты" перед общественностью.

Также Мендель подчеркнула, что хочет рассказать их историю любви самостоятельно, а не с помощью таблоидов и призналась, что они с любимым работают в разных сферах.

Напомним: еще в марте 2021 года Мендель признавалась, что встречается со своим возлюбленным определенное время, но отказалась уточнять, сколько именно. Она заявила, что хотела бы детей от своего мужчины. А в интервью телеведущей Наталье Влащенко бывшая пресс-секретарь главы государства призналась: ее парень тоже занимается политикой, но работает не в Офисе президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Мендель разорвала отношения с мужчиной из-за своей занятости на работе. Украинка пояснила, что не могла уделять бывшему молодому человеку достаточно внимания и не хотела бы выбирать между работой и личной жизнью.