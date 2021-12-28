Мендель снялась в объятиях любимого человека, которого от всех скрывает

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель обнародовала новое фото со своим любимым, однако не показала его лицо. Украинка позировала в объятиях молодого человека.

Соответствующий снимок появился в Instagram-аккаунте Мендель. В посте, опубликованном на русском языке, она поблагодарила своего избранника за любовь.

"Многие пытаются любить, но не умеют. Другие – умеют любить, но боятся. Благодарю за то, что ты так умеешь любить и что любишь именно меня", – обратилась бывшая сотрудница Офиса президента к своему парню.

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Отметим, что своего бойфренда Мендель скрывает. Ранее она публиковала фотографии с ним, на которых было видно только руки мужчины. Также 35-летняя украинка делилась в соцсети снимками букетов, которые, скорее всего, подарил ей ее возлюбленный.

В комментариях к новой фотографии пользователи Instagram призвали экс-сотрудницу ОП раскрыть личность своего избранника.

"Очень мило!" "Опять руки Кремля тебя обнимают?" "Какая счастливая наша Юля", – пишут подписчики Мендель.

Напомним: Мендель признавалась, что встречается со своим возлюбленным определенное время, но отказалась уточнять, сколько именно. Она заявила, что хотела бы детей от своего мужчины.

А в интервью телеведущей Наталье Влащенко бывшая пресс-секретарь главы государства призналась: ее парень тоже занимается политикой, но работает не в Офисе президента.

Коротко о личности:

Юлия Мендель – 35-летняя экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского. Родилась в городе Геническ на Херсонщине.

Работала в журналистике, а по образованию является кандидатом филологических наук.

Известно, что в 2019 году она разорвала отношения с мужчиной из-за своей занятости на работе. Украинка пояснила, что не могла уделять бывшему достаточно внимания и не хотела бы выбирать между работой и личной жизнью.

Как писал OBOZREVATEL, во время пребывания Мендель на должности пресс-секретаря президента в сети появились слухи об интимной связи между женщиной и Владимиром Зеленским. Юлия подчеркнула, что отношения были исключительно профессиональными, а фейки являлись "атакой на главную чету государства".

В эксклюзивном интервью нашему изданию Мендель также рассказала о хейте, зависти коллег и непростой судьбе женщины в украинской политике.