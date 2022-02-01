Мендель готова назвать имя таинственного возлюбленного, но весной: мы из разных лагерей

Журналистка и бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что готовится назвать имя своего таинственного избранника весной. Она добавила, что ее любимый – публичный человек, и он уже готов "раскрыть карты" перед общественностью.

А сама красавица еще не уверена, хочет ли рассказать поклонникам о своей личной жизни. Об этом она сообщила в интервью Woman Magazine (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы говорили с моим возлюбленным об этом и пришли к выводу, что многие люди в соцсетях как будто живут с оглядкой на то, а как это будет выглядеть, ищут правильные слова, чтобы получить больше лайков", – ответила журналиста на вопрос, почему она не рассказывает о своей жизни в социальных сетях.

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По словам Юлии Мендель, она волнуется из-за негатива, направленного на нее, ведь он может перейти на публичного избранника.

"Мой партнер – публичный человек. Возлюбленный уже готов раскрыть все карты, а я – нет. Беспокоюсь, что количество негатива, которое было направлено на меня, может перейти на него", – говорится в сообщении.

Бывший пресс-секретарь добавила, что, возможно, они откроются поклонникам 14 февраля, в День всех влюбленных. Но, журналистка склоняется к тому, чтобы подержать интригу до весны.

Также она подчеркнула, что хочет рассказать их историю любви самостоятельно, а не с помощью таблоидов и призналась, что они с любимым работают в разных сферах.

"Любовь любит тишину. Есть ощущение, если мы выйдем в публичную плоскость, это повлияет на восприятие нас людьми. Мы с ним немного из разных "лагерей". Поэтому мне немного страшно", – закончила Мендель.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, журналистка опубликовала фото со своим парнем, на котором видны только две его руки. К сообщению она добавила трогательную подпись.

Коротко о звезде:

Юлия Мендель – украинская журналистка. Пресс-секреталь Владимира Зеленского с 3 июня 2019 по 9 июля 2021 года. Сотрудничала с ICTV, Эспрессо TV, 112 Украина, Интер, New York Times, Украина 24 и другими СМИ.