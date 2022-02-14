Юлия Мендель впервые показала своего тайного возлюбленного: им оказался известный политик

Журналистка и бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель впервые показала своего тайного возлюбленного, которого долгое время скрывала от общественности. Избранником красавицы оказался экс-замминистра развития экономики Павел Кухта.

Соответствующий пост появился на странице журналистки в Facebook. Короткое видео с избранником публичная личность подписала несколькими строчками (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Make Love, Not War. Влюблюсь в тебя каждый день… Мы в Киеве. Верим в Мир и Любовь!", – говорится в сообщении.

Видео дня

В короткое слайд-шоу бывшая пресс-секретарь добавила общие фотографии с 36-летним политиком. На одном из кадров можно заметить, что пара находится в отношениях уже давно, ведь на фото они, очевидно, позируют несколько лет назад.

На это также указывают источники в Офисе президента, ранее подтверждавшие, что роман между молодыми людьми продолжается уже долго.

Отметим, что избранник Мендель занимал должности первого заместителя министра развития экономики, советника премьер-министра Украины, советника министра финансов Украины и даже баллотировался в парламент IX созыва от партии "Голос" в 2019 году, но позже отменил регистрацию.

Интересно, что на сайте Википедия говорится, что у политика есть жена Екатерина и дочь Ярослава.

Кратко о личностях:

Юлия Мендель – украинская журналистка. Пресс-секретарь Владимира Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года. Сотрудничала с ICTV, Эспрессо TV, 112 Украина, Интер, New York Times, Украина 24 и другими СМИ.

Павел Кухта – украинский экономист и политик. В прошлом экономический журналист и публицист, экономический эксперт Реанимационного пакета реформ советник Центра экономической стратегии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Мендель отмечала, что не готова раскрыть имя своего молодого человека, чтобы направленный на нее хейт не навредил ему. По словам красавицы, именно Павел Кухта настаивал, чтобы "раскрыть карты" перед общественностью.

Также OBOZREVATEL писал, что СМИ рассекретили имя избранника журналистки еще до официальной информации на ее странице.