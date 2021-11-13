Бритни Спирс свободна: суд прекратил опеку отца над певицей

Суд Лос-Анджелеса официально прекратил 13-летнее опекунство над американской поп-певицей Бритни Спирс. Теперь она сама, а не ее отец Джейми, будет принимать решения – в том числе касательно финансовых вопросов.

Адвокат 39-летней артистки Мэттью Розенгарт поприветствовал судебное постановление и сказал, что это "грандиозный день". Как пишет CNN, самой певицы на заседании не было.

С 2008 года Джейми Спирс контролировал все личные и финансовые дела своей дочери. А экс-охранник Бритни заявлял СМИ, что за женщиной фактически была установлена тотальная слежка: даже в спальне была скрытая аппаратура для записи аудио.

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"Впервые более чем за десять лет мы можем сказать, что лишь один человек – сама Бритни – вправе решать, что ей делать дальше", – заявил Розенгарт.

Бритни отреагировала на новость в своем Instagram-аккаунте. Она написала: "Свобода!". В сторис артистка поблагодарила поклонников и движение #FreedBritney за активную борьбу за ее права.

"Боже мой, я так сильно люблю своих фанатов, это безумие! Думаю, что проплачу весь остальной день! Это самый лучший день... Слава господу", – написала певица.

Как передает TMZ, судья прекратил опекунство в течение 30 минут, не требуя какой-либо дополнительной психологической оценки состояния Бритни. Ни у одного юриста возражений не было.

Розенгарт во время заседания процитировал Бритни, которая сказала: "Я просто хочу вернуть свою жизнь".

Адвокат при этом утверждает, что активы его подзащитной могли быть присвоены различными людьми. Состояние звезды оценивается в 60 млн долларов. Розенгарт считает, что оно должно быть намного больше.

Напомним, адвокат Джейми Спирса ранее говорил, что мужчина готов прекратить опекунство, но для этого якобы "нет реальных оснований" и решение принято только из-за публичного спора между семьей, который стал противоречить интересам поп-звезды.

С 2008 года знаменитость молчала о том, что ее не устраивает полный контроль над ее жизнью. Только в июле 2021-го женщина публично заявила, что опекунство происходит против ее воли.

В начале сентября Джейми Спирс подал в суд запрос о прекращении опекунства.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – 39-летняя американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен. Обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись".

Бритни попала в список самых влиятельных людей планеты в 2021 году по версии американского журнала Time. Ее имя появилось в категории "иконы" (кумиры).

Стриминговая платформа Netflix сняла документальный фильм "Britney vs Spears" о жизни звезды.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Бритни сообщила СМИ о помолвке со спортсменом Сэмом Асгари. Детали о 27-летнем избраннике артистки можно найти тут.