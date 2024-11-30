Боролся с раком 9 лет: как болезнь изменила Дольфа Лундгрена, который был звездой боевиков и фанатом Путина

Актер Дольф Лундгрен, который был звездой боевиков 90-х, поделился хорошими новостями о состоянии своего здоровья. После 9 лет борьбы, он сумел вылечиться от сложного онкологического заболевания.

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Об этом знаменитость рассказал на своей странице в Instagram. Он обнародовал видео из больничной палаты, где отметил, что ему нужно пережить еще одну операцию по удалению последней опухоли.

"Поскольку в моем теле больше нет раковых клеток, я думаю, что буду свободен от рака, поэтому с нетерпением жду эту процедуру. Аблация легких, вот что я делаю. Это был трудный путь, и он действительно научил меня жить нынешним и наслаждаться каждым мигом своей жизни", – сказал актер.

Впервые рак Дольфу Лундгрену диагностировали в 2015 году. Тогда эксперты обнаружили у звезды опухоль в почке и отметили, что если срочно провести операцию по ее удалению, то болезнь отступит. Сначала прогнозы врачей оправдались, но в 2020 онкология вернулась.

Специалисты предполагали, что актеру осталось жить всего два-три года, поэтому советовали ему больше времени проводить с семьей и сделать перерыв в карьере.

Как болезнь сменила актера

Мировую узнаваемость Дольф Лундгрен смог достичь, приняв участие в популярных кинокартинах, среди которых "Рокки 4", "Разборки в маленьком Токио", "Универсальный солдат", "Каратель" и "Неудержимые". Знаменитость является мастером боевых искусств и долгое время занимался бодибилдингом, поэтому поражал поклонников своей спортивной формой.

Однако когда актеру диагностировали рак, его внешний вид несколько изменился. Постоянная химиотерапия, прием лекарств и операции не прошли бесследно. Конечно, Дольф Лундгрен до сих пор поддерживает хорошую форму, однако его мышцы заметно уменьшились.

Увлечение звезды Путиным

В 2017 году звезда культовых боевиков публично говорил о своем увлечении политикой президента РФ Владимира Путина. По мнению Дольфа Лундгрена, диктатор является хорошим главой России, ведь будь на его месте какой-то слабак, "никто не знает, чем бы это закончилось".

Уже через два года знаменитость захотел лично встретиться с Путиным. Как отмечал российский режиссер Александр Беланов, актер имел желание пройти с президентом страны-агрессора 9 мая на параде по случаю Дня Победы в колонне "Бессмертного полка" и пронести портрет деда, погибшего во время войны.

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