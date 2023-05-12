'Пять жизней в одной': Дольф Лундгрен признался, что долгие годы борется с раком, и ошарашил вердиктом врача

Американский актер и звезда боевиков 90-х Дольф Лундгрен впервые признался, что в 2015 году ему поставили неутешительный диагноз. Врачи восемь лет назад нашли у знаменитости опухоль в почке. Тогда медики заявили, что если срочно прооперировать звезду, болезнь отступит. Но, несмотря на успешную процедуру, рак вернулся в 2020 году.

Видео дня

Как сообщает Daily Mail, сам Лундгрен предполагает, что в его недуге виноваты стероиды, которые он принимал в молодости. При очередном осмотре, специалист шокировал актера и всю его семью, сказав, что Дольфу осталось жить максимум два-три года (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Медики удалили одну опухоль, потом еще две и спустя некоторое время еще три маленькие. В 2020 году я вернулся в Швецию, мне сделали МРТ. Они обнаружили, что вокруг прооперированной области образовалось несколько опухолей", – поделился селебрити.

65-летний артист вспомнил, что после вердикта врачи стали советовать ему больше времени проводить с семьей и сделать перерыв в карьере. По его словам, он не чувствует печали, так как прожил невероятно насыщенную и интересную жизнь.

"Я спросил его (специалиста, – ред.): "Как ты думаешь, сколько мне осталось?" и, кажется, он ответил: "Два-три года ", но по голосу я понял, что меньше. Ты смотришь на свою жизнь и думаешь – я прожил чертовски прекрасную жизнь. Я прожил как будто пять жизней в одной. Так что я не чувствую печали", – рассказал мужчина.

Также в 2020 году стало известно – голливудский актер закрутил роман с 25-летней фитнес-тренером Эммой Крокдал, которая является ровесницей его старшей дочери Иды. Они познакомились в 2019 году в тренажерном зале. Через год пара объявила о помолвке.

Как недавно рассказывал OBOZREVATEL, 79-летний Роберт Де Ниро рассекретил пол своего новорожденного ребенка и возлюбленную, которая подарила ему малыша. Как оказалась, спутница мужчины младше его на 34 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!