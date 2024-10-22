У Харви Вайнштейна нашли рак: что известно о состоянии продюсера, отбывающего наказание за изнасилование

У 72-летнего бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего тюремное заключение за сексуальные преступления, диагностировали онкологическое заболевание. У него обнаружили миелоидный лейкоз, что касается кроветворной системы человека.

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Несмотря на смертельную болезнь, продюсер будет находиться и лечиться за решеткой, после того как его приговорили к 39 годам лишения свободы за изнасилование. О диагнозе Вайнштейна сообщило медиа NBC News со ссылкой на два личных источника.

Скандальная знаменитость уже проходит лечение от рака костного мозга. Он находится сейчас в тюрьме на острове Райкерс, США, в крупнейшей исправительной колонии в мире.

Источник отмечает, что хроническая миелоидная лейкемия (другое название рака, с которым борется опальный продюсер) является редкой формой онкологии костного мозга. Представитель Вайнштейна по вопросам здравоохранения Крейг Ротфельд заявил, что не будет рассказывать детали болезни скандалиста: "Из уважения к частной жизни господина Вайнштейна мы не будем предоставлять никаких дальнейших комментариев".

Кроме объявленной борьбы с раком, продюсер в последнее время перенес немало проблем со здоровьем. В сентябре он имел операцию из-за жидкостей в легких и сердце. В июле Харви Вайнштейна госпитализировали через положительный тест на ковид и воспаление легких (пневмонию).

Серьезные проблемы со здоровьем продюсера начались после того, как вокруг его персоны начались судебные дела и следствия. Его обвиняли голливудские знаменитости в домогательстве, изнасиловании и сексуальном насилии. Это подтвердило более 80 женщин, в том числе известные актрисы, среди которых Кара Делевинь, Гвинет Пэлтроу, Люсия Эванс, Ева Грин, Анджелина Джоли и другие.

После продолжительного расследования и судебных разбирательств присяжные в Нью-Йорке 24 февраля 2020 года признали голливудского кинопродюсера виновным в сексуальном насилии. Вердикт вынесли по двум статьям: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени – домогательство. Его заключили в тюрьму на 23 года.

23 февраля 2023 года суд Лос-Анджелеса приговорил продюсера еще к 16 годам заключения по делу об изнасиловании в 2013 году неназванной модели и актрисы. Суммарно он должен провести за решеткой 39 лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал полную историю судебных разбирательств и скандальные обвинения против Харви Вайнштейна.

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