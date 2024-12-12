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Болезненное испытание. Актер Дмитрий Суржиков рассказал, что помогло ему быстро перейти на украинский язык

Оксана Гейдор
Люди
2 минуты
963
Болезненное испытание. Актер Дмитрий Суржиков рассказал, что помогло ему быстро перейти на украинский язык

Популярный актер Дмитрий Суржиков, родившийся и выросший в Мариуполе, много лет общался в быту на русском, а также преимущественно участвовал в русскоязычных проектах – в театре и кино. Однако в 2013 году начал играть на украинском языке на сцене Молодого театра, куда пришел работать. И с тех пор прекрасно владеет украинским языком.

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Тем не менее в интервью OBOZ.UA актер признался, что переход дался ему непросто. Дмитрий Суржиков также уверен, что для масштабной украинизации одних законов о языке недостаточно.

"Так случилось, что я родился и вырос в городе Мариуполь, где в то время русскоязычность просто зашкаливала, – вспоминает Дмитрий Суржиков. – Процент тех, кто говорил на украинском, можно даже не считать. Впоследствии работал в театрах, где спектакли тоже шли на русском, – кстати, их было очень много. В 35 лет пришел работать в Молодой театр, где постановки были уже на украинском. Это произошло еще до войны. Не скрою: перейти на украинский язык на сцене было очень серьезным испытанием. Казалось бы, 35 лет – возраст вроде и не такой большой. Но как артист ты уже сформирован с технической точки зрения – чувство слова, звукообразование. Переход был болезненным, имели место разного рода проколы. Но это произошло".

Болезненное испытание. Актер Дмитрий Суржиков рассказал, что помогло ему быстро перейти на украинский язык

Актер уверен, что для украинизации общества, кроме законов, защищающих язык, изменения должны произойти в сознании людей: "Любой язык – живой. Даже если на нем говорят две тысячи человек. Носителей украинского языка в мире – десятки миллионов. Есть цифра, сколько на сегодняшний день людей общаются на украинском языке, слушают музыку, читают сайты. Но то, что произошло с ним в феврале 2022 года, когда почти вся страна за один день перешла на украинский, – таких примеров в истории, вероятно, немного. То есть у языка – свой путь, на который иногда мы даже не можем повлиять. Конечно, законы, которые будут защищать его на государственном уровне, – это важно. Однако все-таки украинизация прежде всего должна состояться в сознании человека. Нужна правильная коммуникация на популяризацию языка в обществе".

Полное интервью с Дмитрием Суржиковым читайте здесь.

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