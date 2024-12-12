Болезненное испытание. Актер Дмитрий Суржиков рассказал, что помогло ему быстро перейти на украинский язык

Популярный актер Дмитрий Суржиков, родившийся и выросший в Мариуполе, много лет общался в быту на русском, а также преимущественно участвовал в русскоязычных проектах – в театре и кино. Однако в 2013 году начал играть на украинском языке на сцене Молодого театра, куда пришел работать. И с тех пор прекрасно владеет украинским языком.

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Тем не менее в интервью OBOZ.UA актер признался, что переход дался ему непросто. Дмитрий Суржиков также уверен, что для масштабной украинизации одних законов о языке недостаточно.

"Так случилось, что я родился и вырос в городе Мариуполь, где в то время русскоязычность просто зашкаливала, – вспоминает Дмитрий Суржиков. – Процент тех, кто говорил на украинском, можно даже не считать. Впоследствии работал в театрах, где спектакли тоже шли на русском, – кстати, их было очень много. В 35 лет пришел работать в Молодой театр, где постановки были уже на украинском. Это произошло еще до войны. Не скрою: перейти на украинский язык на сцене было очень серьезным испытанием. Казалось бы, 35 лет – возраст вроде и не такой большой. Но как артист ты уже сформирован с технической точки зрения – чувство слова, звукообразование. Переход был болезненным, имели место разного рода проколы. Но это произошло".

Актер уверен, что для украинизации общества, кроме законов, защищающих язык, изменения должны произойти в сознании людей: "Любой язык – живой. Даже если на нем говорят две тысячи человек. Носителей украинского языка в мире – десятки миллионов. Есть цифра, сколько на сегодняшний день людей общаются на украинском языке, слушают музыку, читают сайты. Но то, что произошло с ним в феврале 2022 года, когда почти вся страна за один день перешла на украинский, – таких примеров в истории, вероятно, немного. То есть у языка – свой путь, на который иногда мы даже не можем повлиять. Конечно, законы, которые будут защищать его на государственном уровне, – это важно. Однако все-таки украинизация прежде всего должна состояться в сознании человека. Нужна правильная коммуникация на популяризацию языка в обществе".

Полное интервью с Дмитрием Суржиковым читайте здесь.

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