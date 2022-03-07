Безруков — об убийствах украинцев и бомбардировках Украины: это долг наших ребят

Популярный российский актер Сергей Безруков выступил со спектаклем "Маленький принц" перед детьми из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Театральное представление он начал с того, что похвалил российскую армию, которая убивает в Украине мирных жителей и разрушает украинские города и села.

По мнению известного артиста, солдаты "выполняют свой долг". Видео с соответствующим заявлением появилось на пропагандистском YouTube-канале RuNews24.

Знаменитость обратился к зрителям с заявлением, что хочет поддержать отцов, братьев и мужей, которые сегодня в Украине "сражаются за безопасность" россиян.

"Мы все надеемся и молим, чтобы все эти ребята, все эти мужики с честью выполнили свой долг и вернулись домой – в Россию", – заявил очередной "рупор Кремля".

Видео дня

Артист отметил, что желает оставаться вне политики и продолжает делать свою работу – "поддерживает моральный дух и помогает сохранить в себе человека".

Правду о жестоких действиях российских оккупантов, которые убивают детей и обстреливают жилые дома, Безруков решил не рассказывать.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции.Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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