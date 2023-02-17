Артур Смольянинов в образе Леси Украинки прочитал непристойное стихотворение о Путине. Видео

Популярный российский актер Артур Смольянинов, которого зрители знают по фильму "9 рота" и сериалу "Самара", предстал перед публикой в образе Леси Украинки. В нем он прочитал непристойное и даже унизительное стихотворение о президенте-диктаторе Владимире Путине, а также о его бывшей жене и любовнице.

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Автор саркастического произведения – российский поэт-оппозиционер Дмитрий Быков. Видео с декламацией поэзии обнародовали на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Стихотворение получило название "С кем кончает В. В. Путин". В ролике, помимо Смольянинова в образе Леси Украинки, а также огромного сине-желтого плаката с легендарной украинской поэтессой, на заднем фоне можно встретить манекен в спортивной жилетке российской сборной с автоматом Калашниковым. Вероятно, это отсылка к гимнастке и любовнице кремлевского вождя Алине Кабаевой. Дело в том, что накануне спортсменка, которая является председателем совета директоров российской медиагруппы "НМГ", выступая на юбилее холдинга, сравнила деятельность российских пропагандистов с боевым оружием.

"Эх, судьбина наша бабья / Вот чего же ради / Засветились вдруг неслабо / Путинские… леди? / Вновь Канада учудила: После санкций многих / Под раздачу угодила / Света Криво… ногих. / И Кабаева – неглупо! / Выступила тоже / Президент медиагруппы! / (Помоги нам Боже). / Предъявили там Алину / К изумленью зала / Энергично и недлинно / Речь она сказала. / Собственному аппарату / Добавляя весу, / АКМу (автомату) / Уподобив прессу. / И не в этой ли связи ли / Под конец недели / Снова Путина спросили: Не конец войне ли? / Он готов ответить сразу / Шуткою потертой, / Повторяя эту фразу / Раз уже в… четвертый. / Путин русских манит раем: Мы его достойны! / Войны мы не начинаем – Мы КОНЧАЕМ войны!" – талантливо начал читать Смольянинов.

Финальные строки произведения прозвучали на украинском языке, которые, стоит отметить, актер произнес без малейшего акцента.

"С этой темой украинской / Устно и в печати / Уж кричит ему Явлинский: Ладно вам, кончайте! / Стонет дряхлая Европа, / Бостонские чащи, / Стонут зэки из окопа / О, кончай, кончай же! / Уж у всей планеты корчи: Ежится, как ежик, / Только он не может кончить / И уже не сможет. / То мешают горы санкций, / То поляки-падлы, / Истребители-британцы, / Танки-леопарды / Стонут Гергиев, Мацуев, Соловьевых пара, / У шеста Марго танцует, / Чтобы не упало. / Эти истины простые / С каждым днем яснее: Украина – не Россия / Ты не кончишь с нею, / В заболоченной равнине / Вскормлен кислым тестом, / Ты увязнешь в Украине / Этим самым местом. / Так и будешь в вечном клинче / Мучить все живое, / Заходясь в победном кличе, / То есть жалком вое. / И, прислушиваясь к вою, / Скажет мир устало: Краще б ти кiнчав з собою / Всiм бы краще стало", – завершил Смольянинов.

Напомним, ранее Смольянинов заявил, что, если бы он и пошел сейчас на войну в Украине, то исключительно против России. По словам знаменитости, который сразу после полномасштабного вторжения высказал свою антивоенную проукраинскую позицию, он не испытывает к оккупантам никаких других чувств, кроме как ненависти.

За эти и другие высказывания актера признали "иностранным агентом" в России. Кроме того, в РФ призвали лишить артиста гражданства и возбудить против него уголовное дело.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что Смольянинов назвал войну в Украине бойней и породистым террором. Он считает, что Владимир Путин – главная жертва кремлевской пропаганды, так как для него "спецоперация" является всей жизнью.

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