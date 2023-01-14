Российского актера Смольянинова, который готов воевать на стороне Украины, признали ''иноагентом'' в РФ

Российский актер Артур Смольянинов недавно в одном интервью заявил, что он осуждает дейстивия Путина и готов отправиться на фронт, чтобы защищать Украину и убивать оккупантов. После выступления его признали "иностранным агентом" в России. Кроме того, в РФ призвали лишить артиста гражданства и возбудить против него уголовное дело.

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Об этом сообщают РосСМИ. Как пишут в изданиях, теперь у знаменитости появилось огромное количество недоброжелателей и проблем. Сам актер данное решение не комментирует.

13 января Минюст включил Артура Смольянинова в реестр иноагентов. Мужчина не сможет работать на государственной или муниципальной службе, выступать организатором публичных мероприятий, и в целом жить в России. Вместе с ним в список "иноагентов" попали украинский журналист Александр Шелест, российский музыкальный критик Атремий Троицкий, и еще несколько человек.

Напомним, 39-летний артист подчеркнул, что считает украинцев своими братьями. В октябре 2022 года на него уже было заведено административное дело о "дискредитации" российской армии. Как сказал мужчина, захватчики погибают на украинской земле совершенно заслужено.

Артур в детстве часто бывал в Киеве. В столице у знаменитости жила бабушка и дедушка, потому он старался навещать родственников. Кроме того, он любил отдыхать в Закарпатье, где учил украинский язык.

Как рассказывал OBOZREVATEL, Смольянинов назвал войну в Украине бойней и породистым террором. Он считает, что президент России Владимир Путин является главной жертвой кремлевской пропаганды, так как для него спецоперация является всей жизнью.

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