''Филлеры передались половым путем?'' Алину Кабаеву не узнали после пластики, в сети волна хейта. Видео

Внешность российской гимнастки Алины Кабаевой, которую называют любовницей российского диктатора Владимира Путина, сильно изменилась. Многие пользователи даже не сразу узнали ее на свежих кадрах, которые распространились в сети.

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Кабаева, которая является председателем совета директоров российской медиагруппы "НМГ", выступая на юбилее холдинга, сказала, что деятельность российских пропагандистов не уступает боевому оружию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Однако комментаторов заинтересовали не только заявления гимнастки, но и ее лицо.

Вероятно, Кабаева прибегла к услугам пластического хирурга или косметолога, использовав для омоложения лица филлеры или ботокс. Однако результат от процедуры оказался неудачным – ее лицо выглядит опухшим, инъекции будто прибавили ей возраста.

В сети раскритиковали фаворитку Путина и даже предположили, что им делал уколы один и тот же хирург, ведь президент РФ также неоднократно появлялся на публике с похожими изменениями на лице.

"Часть филеров перетекла от партнера?", "Филлеры передались половым путем?", "С Путиным у одного косметолога колетесь?", "Он ей не только морду по своему подобию слепил, но и мозг пересадил", "Эту фрау Кабаеву тоже ботоксом кольнули? Ведь выглядела вроде лучше", – писали в сети.

Люди также удивлялись тому, как при неограниченном бюджете можно так безответственно подходить к выбору хирурга и настолько плохо выглядеть в 39 лет.

В сети также предположили, что женщина, которая выступала на мероприятии, это не сама Кабаева, а ее двойник, так как ее зубы тоже выглядят по-другому.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ писали, что кремлевский диктатор Владимир Путин встретил Новый год-2023 вместе со своей сожительницей Алиной Кабаевой в компании семьи и нескольких близких друзей в бункере за Уральскими горами.

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