Российский актер Смольянинов назвал войну в Украине бойней: всю жизнь Путина – это спецоперация

Популярный российский актер Артур Смольянинов, которого зрители знают по фильму "9 рота", назвал войну в Украине бойней и породистым террором. Также по его словам, президент РФ Владимир Путин является главной жертвой кремлевской пропаганды, поскольку для него спецоперация является всей жизнью.

"Это не война, ни в коем случае – это бойня, террор. Породистый террор. Это не остановиться по нашему желанию, а объединиться мы уже не в состоянии. Уже сейчас поезд ушел, но вопрос, а был ли поезд вообще?" – сказал Смольянинов в интервью журналистке Екатерине Гордеевой на ее YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Актер отметил, что предчувствовал полномасштабное вторжение России в Украину еще в 2015 году.

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"Чувство обреченности, что кончится не этим, но крахом, катастрофой. Мне это было понятно году в 2015. Ощущение у меня такое было. Не хочу показаться каким-то пророком, достаточно иметь глаза и уши для этого, и немножко знать свою историю. Вот тут мы приходим в февраль 2022-го, когда я проснулся и все – жизнь кончилась. Это было все, катастрофа, все сгорело, пепел", – добавил он.

Смольянинов подчеркнул, что россияне добровольно поверили Путину в начале его карьеры на посту президента, но упустили важный момент, который заключается в вечной потребности главы Кремля в поиске врагов.

"Мы ему поверили. Как ты веришь мужчине, когда он говорит: "я люблю тебя и все будет хорошо"... И ведь до 2008 года, в общем-то, в жизни все было хорошо... Но ведь гражданин Путин, он же житель этой же самой страны был. И я так понимаю, что он тоже сам еще больше жертва пропаганды, потому что его профессия была в том, чтобы искать врагов великой родины, которой он верил... Человек всю жизнь учился искать врагов. Вся его жизнь – это спецоперация, то есть, говорит одно, думать другое, а делать третье", – указал актер.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Смольянинов поддержал Украину и осудил развязанную Россией полномасштабную войну. По словам артиста, в детстве он часто бывал в Киеве, где у него жили бабушка и дедушка, а летом отдыхал в Закарпатье, где учил украинский язык.