Российский актер Артур Смольянинов заявил, что пошел бы воевать на стороне Украины. Видео

Популярный российский актер Артур Смольянинов, которого зрители знают по фильму "9 рота" и сериалу "Самара", заявил, что, если бы он и пошел сейчас на войну в Украине, то исключительно против России. По словам знаменитости, который сразу после полномасштабного вторжения высказал свою антивоенную проукраинскую позицию, он не испытывает к оккупантам никаких других чувств, кроме как ненависти.

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Смольянинов рассказал в интервью "Новой газете Европа", что нередко общается со своими близкими друзьями из Украины, которые рассказывают об ужасах войны: постоянных воздушных тревогах, выключении света, ракетных атаках и многом другом. Все это, как заверил артист, и вызывает в нем ненависть к собственным соотечественникам.

"У меня есть близкая подруга из западной Украины. Мы с ней разговариваем и она говорит: "Сейчас, подожди, мне пишет мама – у них опять выключили свет". Или пишет подруга, которая не может подняться на 32-й этаж, потому что нет электричества. Или она рассказывает, как она выезжала из Мариуполя. И я понимаю, что к людям с той стороны фронта я ничего, кроме ненависти, не испытываю", – поделился звезда.

Смольянинов уверяет, что если бы он оказался на передовой перед российскими солдатами, то стрелял бы в них без сомнений. Он считает, что оккупанты погибают в Украине совершенно справедливо и заслужено.

"Если бы я и пошел на эту войну, то именно на стороне Украины. Однозначно. Для меня это даже не на стороне Украины, а на стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья, которые с ни*уя пошли убивать", – резюмировал актер.

Напомним, еще весной прошлого года актер поддержал Украину и осудил развязанную Россией полномасштабную войну. По словам артиста, в детстве он часто бывал в Киеве, где у него жили бабушка и дедушка, а летом отдыхал в Закарпатье, где учил украинский язык.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Смольянинов также назвал войну в Украине бойней и породистым террором. По его словам, президент РФ Владимир Путин является главной жертвой кремлевской пропаганды. Подробнее – в нашем материале.

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