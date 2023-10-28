'Антихристианский скандал' вокруг Жадана и Соловий: почему под удар попали священники и о чем умолчали звезды

Скандал вокруг снятого во львовском храме клипа на песню "Сердце" Сергея Жадана и Кристины Соловий уже почти утих. Звезды дали понять, что негодование УГКЦ их не интересует, а церковнослужители решили "наказать" руководство церкви Андрея Первозданного за то, что исполнителям разрешили снимать видео.

Об этом в эфире "Говорить великий Львів" сказал синкел по делам монашества Львовской архиепархии УГКЦ отец Юстин Бойко. OBOZ.UA решил рассказать, почему львовян возмутил клип звезд, что ждет священников и о чем умолчали артисты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Причина скандала

На прошлой неделе на просторах YouTube состоялась премьера песни о любви, где главные роли сыграли не только Жадан и Соловий, но и две целовавшиеся на камеру актрисы. Видеоряд частично снимался в церкви, но акт чувств запечатлели за ее пределами.

Видео дня

Впрочем, УГКЦ обратилась к исполнителям с просьбой удалить клип полностью или вырезать фрагмент с демонстрацией однополой любви. Священники назвали действия исполнителей "антихристианскими".

Позиция артистов

Певцы сделали вид, что просьбы церкви не заметили, или вовсе решили нецелесообразным что-то объяснять возмущенным зрителям. Впрочем, как позже выяснилось, звезды были готовы к хейту. Однако считали, что причиной этого станет откровенный наряд Соловий в храме.

"Я сразу сняла с себя ответственность и сказала, что идея принадлежала Сергею. Потому что рано или поздно я вернусь во Львов, на Святую Галицию и не хочу быть сожжена на публичном костре… Церковь – это метафора и никакого святотатства в этой работе не заложено", – говорила певица.

Подводные камни

Священник УГКЦ Назарий Заторский заявил, что не разделяет возмущения галичан и коллег и не видит оправданной причины скандала или признаков "антихристианского" поведения в церкви. Общество разделилось, но позже всплыли новые подробности.

По словам отца Юстина Бойко, певцы убедили священников, что трек должен был поднять боевой дух военных и народа, поэтому им вручили ключи и не мешали снимать. Вернувшись в храм, Соловий застали в роли "вавилонской развратницы" и выгнали из церкви. Отец уверен, что если бы съемки продолжились, девушки из клипа целовались бы в храме. Эти подробности артисты не раскрыли и не прокомментировали.

Чем закончился скандал

Вот уже неделю звезды не комментируют критику, поэтому можно предположить, что они не будут удалять клип и общаться с представителями церкви. Тем временем во Львове начались "реформы". Отец Юстим Бойко анонсировал увольнение священников, позволивших певцам сниматься в церкви.

"Вина отцов очевидна в этой ситуации. Кроме морального принципа, они нарушили еще и принцип церковного права, который говорит, что нельзя использовать церковь для других целей, кроме молитвы и того, что служит слову Божьему", – сказал синкел по делам монашества.

Ранее OBOZ.UA писал, что во Львове в начале октября разразился еще один громкий скандал: экс-прокурор Ростислав Ильницкий и бывшая работница ДБР Роксолана Москва сыграли пышную свадьбу, которую в медиа окрестили "пиром во время чумы".

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