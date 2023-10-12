Гуляли два дня: экс-прокурор и бывшая работница ДБР устроили пышную свадьбу на Львовщине с выступлением Поляковой, в сети возмутились. Видео

Бывший прокурор Ростислав Ильницкий и бывшая сотрудница Государственного бюро расследований (ДБР) Роксолана Москва устроили пышную свадьбу под Львовом, которую гуляли два дня, 7-8 октября. Для празднования выбрали пятизвездочный комплекс Emily Resort, а гостей развлекали украинские звезды, в том числе Оля Полякова и Александр Пономарев. Такой роскошный банкет в разгар войны возмутил общественность.

Как пишет Lviv.Media, только двухметровый свадебный торт, по оценкам кондитеров, стоил около 100 тысяч грн. В первый день праздника, по данным издания, у молодоженов было более 300 гостей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

Их развлекали звездные исполнители Александр Пономарев, Ольга Полякова, группа "Колокола солнца", а ведущим праздника был Григорий Решетник.

На следующий день выступил Дидзе, приглашены были уже 500 человек. Празднование было оформлено в украинском стиле, невеста вместо белого надела вышитое платье, жених также был в вышиванке.

Среди гостей были известные бизнесмены, юристы, депутаты, одиозные работники правоохранительных органов и налогов, пишет Lviv.Media.

В частности, Роксолана Москва публиковала в сторож в Instagram список гостей, среди которых оказались депутаты Львовского городского совета Юрий Ломага и Алексей Резник, а также Василий Телица, предположительно, экскеровник управления с организованной преступностью МВД во Львовской области, и Святослав Мазурик. Мужчина с таким же именем работал в прокуратуре Киева и погорел на взятке в 100 тысяч долларов.

Также среди гостей был Сергей Мальков, вероятно, бывший налоговик, мать которого является основной фигуранткой по делу "Афера века" по поводу кражи львовского коммунального имущества. Сам Мальков был уволен из ДФС после огласки истории с покупкой Maserati, но впоследствии ему удалось возобновиться.

Жених 31-летний Ростислав Ильницкий в 2019 году был в Радехове заместителем местного прокурора. Несколько месяцев назад по собственному желанию уволился из прокуратуры Печерского района Киева. Нынешнее место работы выяснить не удалось – Ильницкий не отвечал на звонки и сообщения.

Невеста, 27-летняя Роксолана Москва в марте 2022 года была уволена из отдела кадров территориального управления ГБР во Львове. В сентябре 2022 года апелляционный суд восстановил ее в должности и взыскал в ее пользу 231 тыс. грн за вынужденный прогул. Однако ДБР оспаривает это решение в Верховном суде и решение апелляционной инстанции не вступило в законную силу. Мать Роксоланы – известная во Львове адвокат и бизнеследи Богдана Москва и родственница бывшей супруги эксочельщика ДБР Романа Трубы.

Роксолана обнародовала видео с первого дня своей свадьбы в соцсетях, однако позже закрыла свои аккаунты в соцсетях.

"Стоит отметить, что у обоих молодоженов родители – не бедные люди и проводить свадьбу в военное время не запрещено. Однако возникают вопросы об уместности столь пышной церемонии и гуляний во время войны", – пишет Lviv.Media.

В сети свадьбу назвали "пиром во время чумы". Украинцы пишут, что такой свадьбе могут позавидовать даже звезды Голливуда и столь пышное празднование в разгар войны с РФ неуместно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская режиссер Оксана Байрак, которая с начала войны называла россиян "братским народом", а впоследствии уехала в Санкт-Петербург, уже работает на кинематограф страны-агерссора. В РФ она снимает новую мелодраму на восемь серий.

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