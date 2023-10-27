Соловий и Жадана выгнали из церкви, а они хотели 'поднять дух воинов': всплыли новые подробности скандального клипа

Синкелл по делам монашества Львовской архиепархии УГКЦ отец Юстин Бойко раскрыл скандальные подробности съемок клипа певцов Кристины Соловий и Сергея Жадана. Церковнослужитель назвал видео звезд сознательной "провокацией", а также заявил, что съемочную команду выгнали из церкви святого Андрея Первозванного.

По словам отца, именно поэтому поцелуй двух актрис в клипе снимался вне храма. Об этом Юстин Бойко сказал в комментарии "Говорить великий Львів" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, УГКЦ обращалась к исполнителям с просьбой удалить клип полностью или вырезать фрагмент с демонстрацией однополой любви. Однако Соловий и Жадан никак не отреагировали на скандал.

Видео дня

"Это готовилась заранее провокация. Кристина Соловий была замечательной девушкой, что с ней произошло, мне трудно сказать. Но я вижу откровенную моральную деградацию. Я это откровенно говорю. Сергей Жадан – прекрасный писатель, но говорить, что христианское, а что антихристианское, наверное, не ему надлежит, а людям, которые разбираются в христианстве", – начал отец Юстин.

Он добавил, что певица пренебрежительно высказалась о Львовщине, что якобы указывает на то, что Соловий обесценивает саму себя. Представитель УГКЦ также рассказал, как происходили съемки клипа.

"Пришла представительница или представитель городского совета. Сказали, что нужно снять хороший клип. Отцы впустили их в церковь, дали ключи и ушли, а пришли слишком поздно. Я вам скажу, почему сцена с девушками вышла вне церкви. Когда священник увидел, что Кристина Соловий сидела перед престолом, обращенная задом, в откровенной одежде – это выглядело как на вависонскую развратницу. Он их выгнал из церкви, и они фильм недосняли", – раскрыл собеседник ведущих.

У священника, давшего разрешение на съемку, якобы "был шок", а артисты перед ним не извинились. Это, по мнению отца Юстина, говорит о том, что "священников держат за мусор".

"Насколько я узнал, отцам было представлено, что песня должна поднять дух воинов, народа", – рассказал церковнослужитель.

Ранее OBOZ.UA писал, что священник УГКЦ Назарий Заторский не разделяет негодование галичан и других священников, за что ему пригрозили лишением сана. В видео отец не видит оправданных причин для скандала или признаков "антихристианского" поведения в церкви.

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