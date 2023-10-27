newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Соловий и Жадана выгнали из церкви, а они хотели "поднять дух воинов": всплыли новые подробности скандального клипа

Катерина Малай
Люди
2 минуты
6,0 т.
Соловий и Жадана выгнали из церкви, а они хотели 'поднять дух воинов': всплыли новые подробности скандального клипа

Синкелл по делам монашества Львовской архиепархии УГКЦ отец Юстин Бойко раскрыл скандальные подробности съемок клипа певцов Кристины Соловий и Сергея Жадана. Церковнослужитель назвал видео звезд сознательной "провокацией", а также заявил, что съемочную команду выгнали из церкви святого Андрея Первозванного.

По словам отца, именно поэтому поцелуй двух актрис в клипе снимался вне храма. Об этом Юстин Бойко сказал в комментарии "Говорить великий Львів" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, УГКЦ обращалась к исполнителям с просьбой удалить клип полностью или вырезать фрагмент с демонстрацией однополой любви. Однако Соловий и Жадан никак не отреагировали на скандал.

Соловий и Жадана выгнали из церкви, а они хотели "поднять дух воинов": всплыли новые подробности скандального клипа
Видео дня

"Это готовилась заранее провокация. Кристина Соловий была замечательной девушкой, что с ней произошло, мне трудно сказать. Но я вижу откровенную моральную деградацию. Я это откровенно говорю. Сергей Жадан – прекрасный писатель, но говорить, что христианское, а что антихристианское, наверное, не ему надлежит, а людям, которые разбираются в христианстве", – начал отец Юстин.

Он добавил, что певица пренебрежительно высказалась о Львовщине, что якобы указывает на то, что Соловий обесценивает саму себя. Представитель УГКЦ также рассказал, как происходили съемки клипа.

Соловий и Жадана выгнали из церкви, а они хотели "поднять дух воинов": всплыли новые подробности скандального клипа

"Пришла представительница или представитель городского совета. Сказали, что нужно снять хороший клип. Отцы впустили их в церковь, дали ключи и ушли, а пришли слишком поздно. Я вам скажу, почему сцена с девушками вышла вне церкви. Когда священник увидел, что Кристина Соловий сидела перед престолом, обращенная задом, в откровенной одежде – это выглядело как на вависонскую развратницу. Он их выгнал из церкви, и они фильм недосняли", – раскрыл собеседник ведущих.

Соловий и Жадана выгнали из церкви, а они хотели "поднять дух воинов": всплыли новые подробности скандального клипа

У священника, давшего разрешение на съемку, якобы "был шок", а артисты перед ним не извинились. Это, по мнению отца Юстина, говорит о том, что "священников держат за мусор".

"Насколько я узнал, отцам было представлено, что песня должна поднять дух воинов, народа", – рассказал церковнослужитель.

Ранее OBOZ.UA писал, что священник УГКЦ Назарий Заторский не разделяет негодование галичан и других священников, за что ему пригрозили лишением сана. В видео отец не видит оправданных причин для скандала или признаков "антихристианского" поведения в церкви.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!