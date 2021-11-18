Анна Тринчер выходит замуж за скандального блогера, родные против. Видео зрелищного предложения

Украинская актриса, певица Анна Тринчер и скандальный блогер Александр Волошин помолвлены. 20-летняя звезда сериала "Школа" призналась, что родные не одобрили ее выбор.

Подробностями помолвки знаменитость поделилась с журналистами программы ЖВЛ (1+1). А на YouTube-канале Тринчер в четверг, 18 ноября, появилось видео масштабного признания в любви. Отметим, что само событие состоялось еще это 22 октября, но держалась в секрете (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Судя по всему, 24-летний парень актрисы не пожалел для романтического момента не денег, ни усилий. Он устроил любимой байк-шоу и сам приехал к ней на мотоцикле.

Видео дня

Волошин подарил актрисе шикарный букет красных роз, после чего она начала плакать и упала на колени. Коробочку с кольцом блогеру доставил дрон.

Певица согласилась выйти за Волошина замуж. Позже журналистам она рассказала: о масштабном предложении заранее узнали ее родные.

В сети проговорился один из владельцев мотоциклов, и эту информацию быстро передали маме и бабушке Тринчер.

Родные не поддержали 20-летнюю знаменитость и по телефону начали предъявлять ей претензии.

"Я не ожидала от тебя такого, как ты могла, на свадьбу можете не приглашать" – что-то в таком духе", – рассказала Тринчер о реакции мамы и бабушки.

"Говорю: "Мам, ну ты что, серьезно? Только что с бабушкой испортили мне самый важный сюрприз в жизни", – добавила звезда.

Предлагаем посмотреть, как блогер сделал любимой предложение руки и сердца:

Отметим, что за день до публикации видео с предложением Тринчер и Волошин намекнули на расставание, нарвавшись на критику подписчиков. Блогеров обвинили в хайпе.

Напомним, что видеоработы Волошина не раз неоднозначно воспринимались в сети. А в июне 2021 года он попал в громкий скандал. Instagram и TikTok-блогер на улице "подарил" ребенку IPhone ради видео и потребовал телефон обратно.

Волошина резко раскритиковали, но он заявил: все это было заранее спланированной постановкой и он очень доволен таким пиаром.

Позже парень изменил свои "показания". Он сказал, что его якобы подставили друг и актер.

Коротко о знаменитости:

Анна Тринчер родилась в 2001 году в Киеве. Представляла Украину на "Детском Евровидение" в 2015-м.

В апреле-2017 прошла кастинг на одну из главных ролей – Наты – в сериале "Школа" (1+1).

Среди известных песен Тринчер: "Небо знає", "Школа", "Малиновые волосы", "По губам".

Как писал OBOZREVATEL, ранее 20-летняя Тринчер вместе с парнем сходила к пластическому хирургу на консультацию касательно операции по увеличению груди.