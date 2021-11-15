Анна Тринчер решается на пластическую операцию: звезда 'Школы' показала свою 'новую' грудь. Видео

Украинская певица и актриса Анна Тринчер шокировала фанатов новостью – она планирует сделать пластическую операцию по увеличению груди. Звезда сериала "Школа" призналась, что недовольна своими природными данными, поэтому хочет их исправить хирургическим путем.

Таким откровенным признанием 20-летняя знаменитость поделилась с подписчиками на личной страничке в Instagram. Анна рассказала, что мысли сделать грудь больше посещали ее ни один год (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео, которое Тринчер опубликовала в соцсетях, она вместе со своим молодым человеком пришла на консультацию к пластическому хирургу и "примерила" импланты.

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"Решаюсь на это уже несколько лет, а упорно решаюсь уже второй год! У меня долгая история с моей грудью. До 17 лет меня уверяли, что она вырастет, но меня нагло обманывали! Не помогали ни капуста, ни спорт, ничего!", – написала артистка под публикацией.

Тринчер не только поделилась с поклонниками своими мыслями, но еще и попросила их помочь принять правильное решение: делать или не делать. Мнения подписчиков сразу же разделились. Кто-то подсказал певице исполнить давнее желание, не думая о том, что скажут окружающие. Другая часть начала убеждать исполнительницу "не делать глупостей" и принять себя "настоящую". Нашлись и те, кто посоветовал "сделать грудь" после родов. А еще небольшой процент комментаторов не поверил в искренность Аниных слов, предположив, что она лишь привлекает к себе внимание.

Парень певицы, блогер Александр Волошин, тоже без внимания не остался. Он решил уточнить у доктора, сможет ли Анна в будущем кормить детей силиконовой грудью, чем насмешил аудиторию.

Решится Тринчер на пластику или нет – пока неизвестно. Но практика показывает, что девушка не пренебрегает увеличением частей своего тела. В феврале этого года она "уколола" губы.

Коротко о знаменитости:

Анна Тринчер – украинская певица и актриса. Участница второго сезона "Голос. Діти", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", а также актриса сериала "Школа".

Представляла Украину на "Детском Евровидении 2015"

В TikTоk и Instagram на нее подписано больше одного миллиона человек.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тринчер опубликовала серию откровенных фото. 20-летняя певица позировала в полупрозрачном белье и чулках.