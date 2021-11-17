Звезда "Школы" Тринчер и Волошин намекнули на разрыв: пару обвинили в хайпе. Фото и видео

Звезда сериала "Школа", украинская актриса и певица Анна Тринчер намекнула на расставание с блогером Александром Волошиным. Парень знаменитости оставил в Instagram-сторис сообщение о том, что "не хочет отношений", но в сети предположили: это лишь пиар.

Тринчер поделилась текстом Волошина на своей странице в Instagram. Также 20-летняя звезда рассказала, что ей непривычно просыпаться одной и готовить завтрак только для себя (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Параллельно с этим певица анонсировала выход новой песни и видео, в котором снимался ее бойфренд. Пользователи сети предположили, что разрыв пары произошел не в настоящей жизни, а лишь в клипе.

Интересно, что текст о расставании Волошин написал в скобках, как будто кого-то цитировал. В сообщении сказано о том, что "в 30 лет можно начать искать себе девушку", а сейчас лучше сконцентрироваться на работе.

Блогер также поделился сообщением, которое ему прислал фанат. Пользователь сети предположил, что Тринчер и Волошин все заранее обсудили. Поклонник назвал такое решение правильным.

Тринчер также подогрела слухи. Она сняла себя на камеру утром, написав, что проснулась одна. Также актриса показала, как готовила для себя завтрак.

"Но видеоработа и песня все равно выйдут", – добавила молодая украинская певица.

Также знаменитость ответила на один из вопросов о том, что произошло. Она написала: "Все хорошо, не переживайте".

Добавим, что на странице Тринчер много подписчиков оставили негативные комментарии. Блогера обвинили в хайпе.

"Уже чесно этот хайп, пиар надоел", – отметила одна из пользовательниц Instagram.

Фрагмент клипа с Тринчер и Волошиным:

Факты о знаменитости:

22 августа 2015 года Анна Тринчер победила в финале отбора на детское "Евровидение" с песней "Начни с себя", написанной в соавторстве с Вадимом Лисицей и певицей Alyosha.

В апреле-2017 прошла кастинг на роль Наты в сериале "Школа" (1+1).

В 2018 году приняла участие в восьмом сезоне "Голоса страны". На слепых прослушиваниях она исполнила песню Джамалы "Злива".

Как писал OBOZREVATEL, ранее 20-летняя Тринчер опубликовала серию откровенных фото в полупрозрачном белье и чулках, из-за чего нарвалась на критику подписчиков. Многие назвали такой контент слишком вульгарным.

Певица также вместе с парнем сходила к пластическому хирургу на консультацию касательно операции по увеличению груди.