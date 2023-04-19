Андрею Данилко запретили выехать в США и Канаду, где у него был запланирован тур: некоторые фаны раскритиковали артиста

Известный украинский музыкант и пародист Андрей Данилко, которого знают благодаря сценическому образу Верки Сердючки, был вынужден отменить свои весенние концерты в рамках тура по США и Канаде. Артисту и его команде, состоящей из 26 человек, запретили выезд за границу.

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Дело в том, что сам Данилко и другие артисты из его коллектива не сделали всех необходимых документов в соответствии с новыми правилами для временного выезда за границу из Украины. Гастроли были запланированы на конец апреля еще год назад, а тогда выпускали по другой процедуре. Об этом певец сообщил на личной странице в Instagram.

Данилко обратился к поклонникам, которые собирались посетить концерты Сердючки в городах Америки и Канады. Он заверил, что тур все же состоится, но будет перенесен на другие даты, вероятно, на осень.

"К сожалению, наш тур по городам США и Канады вынужденно перенесен на осень. У нас большая команда, все из разных уголков страны, и не все успели вовремя оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам. Мы не могли отправиться в тур в неполном составе, ведь качество и уровень наших шоу зависят от каждого из участников бенда", – написал исполнитель.

Данилко выразил надежду, что поклонники с пониманием отнесутся к таким обстоятельствам и придут на концерты осенью, чтобы поддержать Украину.

"Нам искренне жаль, что обстоятельства сыграли против нас, но скоро мы непременно приедем к вам, чтобы поддерживать Украину. Все билеты остаются действительными на новые даты, которые объявим уже в скором времени. Поэтому очень просим вас сохранить билеты, потому что Верка, Мама и все- все-все ждут встречи с вами. Надеемся на ваше понимание. Слава Украине!" – резюмировал артист.

Однако не все поклонники с пониманием отнеслись к переносу тура. Ближайший концерт был запланирован в Майами на 18 апреля, а сообщение о его отмене появилось в этот же день. Люди, приехавшие на шоу из других городов, принялись обвинять Данилко в непрофессионализме.

"Это такое неуважение к зрителю!", "Только, к сожалению, деньги, которые мы потратили на гостиницу и дорогу, не действительны на следующий концерт и прогорят. Неужели это профессионально через два дня отменять концерт? Очень удобно оправдываться "качеством выступления" и т.д. Но документы были не получены не за два дня до концерта, верно?" – оставляли недовольные комментаторы.

А другие украинцы тем временем осудили соотечественников, которые решили пожаловаться на свои "проблемы" из Майами, пока в родной стране продолжается террористическая война.

"Прочитав комментарии, стало жаль, что у меня таких проблем нет... Может, к нам, в Харьков, поедете, уважаемые комментаторы? У нас свой концерт!", "Стыдно за людей, которые жалуются на отмену концерта. У нас вообще-то война, и это точно не самая большая потеря", – писали другие интернет-пользователи.

Отметим, это не первый раз, когда Данилко приходится переносить свои концерты. Однако ранее это было связано с состоянием здоровья артиста. У звезды на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку. Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель. Все подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Данилко ближайшие 50 лет не сможет приехать в РФ, поскольку против него ввели соответствующие санкции из-за твердой антивоенной позиции и резких высказываний в адрес кремлевских властей. Впрочем, артист намерен вернуться в Москву в свои 98 лет, когда это будет дозволено, с одной целью.

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