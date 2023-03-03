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Андрею Данилко пришлось отменить концерты из-за серьезных проблем со здоровьем: произошло кровоизлияние

Анна Кравчук
Люди
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Андрею Данилко пришлось отменить концерты из-за серьезных проблем со здоровьем: произошло кровоизлияние

Известный украинский музыкант и пародист Андрей Данилко, которого знают благодаря сценическому образу Верки Сердючки, перенес свой концерт в Таллине (Эстония), запланированный на 5 марта. Как оказалось позже, сдвигаются даты всего европейского тура звезды. Все из-за резкого ухудшения состояния здоровья исполнителя. 

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У Данилко диагностирована тяжелая форма ларингита. На заболевание артист жаловался и раньше, однако тогда еще выходил на сцену после сильнодействующих препаратов. Теперь же, по всей видимости, медикаменты не помогают, а рисковать здоровьем стало слишком опасно. О причине отмены концертов сообщает эстонское издание Limon.

"У Андрея Данилко на фоне ларингита, произошло кровоизлияние в голосовую связку. Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель", – поделились помощники звезды с журналистами. 

Андрею Данилко пришлось отменить концерты из-за серьезных проблем со здоровьем: произошло кровоизлияние

Так, менеджмент певца по предписанию врачей принял решение сдвинуть весь европейский тур на два месяца вперед.

Отмечается, что все билеты, которые были куплены на концерты любимицы публики Сердючки, остаются действительными, а новые даты должны объявить сегодня, 3 марта. 

"Мы приносим свои извинения за возможные неудобства, связанные с переносом, и просим сохранить билеты, чтобы насладится в полной мере шоу-концертом Верки Сердючки уже весной этого года!" – обратились к фанам организаторы шоу. 

Сам Данилко пока свое состояние никак не комментировал и на связь с поклонниками в соцсетях не выходил. 

Отметим, в феврале этого года артист рассказал, что его концерт в Неаполе (Италия) оказался на грани срыва и уже должен был отменяться. Именно тогда у Андрея Михайловича появились первые симптомы ларингита: поднялась температура и пропал голос. Благодаря помощи врача Верка Сердючка в тот день все же вышла на сцену и порадовала публику своими хитами. 

Как писал OBOZREVATEL ранее, Данилко ближайшие 50 лет не сможет приехать в РФ, поскольку против него ввели соответствующие санкции из-за твердой антивоенной позиции и резких высказываний в адрес кремлевских властей. Впрочем, артист намерен вернуться в Москву в свои 98 лет, когда это будет дозволено, с одной целью.

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