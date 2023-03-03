Андрею Данилко пришлось отменить концерты из-за серьезных проблем со здоровьем: произошло кровоизлияние

Известный украинский музыкант и пародист Андрей Данилко, которого знают благодаря сценическому образу Верки Сердючки, перенес свой концерт в Таллине (Эстония), запланированный на 5 марта. Как оказалось позже, сдвигаются даты всего европейского тура звезды. Все из-за резкого ухудшения состояния здоровья исполнителя.

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У Данилко диагностирована тяжелая форма ларингита. На заболевание артист жаловался и раньше, однако тогда еще выходил на сцену после сильнодействующих препаратов. Теперь же, по всей видимости, медикаменты не помогают, а рисковать здоровьем стало слишком опасно. О причине отмены концертов сообщает эстонское издание Limon.

"У Андрея Данилко на фоне ларингита, произошло кровоизлияние в голосовую связку. Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель", – поделились помощники звезды с журналистами.

Так, менеджмент певца по предписанию врачей принял решение сдвинуть весь европейский тур на два месяца вперед.

Отмечается, что все билеты, которые были куплены на концерты любимицы публики Сердючки, остаются действительными, а новые даты должны объявить сегодня, 3 марта.

"Мы приносим свои извинения за возможные неудобства, связанные с переносом, и просим сохранить билеты, чтобы насладится в полной мере шоу-концертом Верки Сердючки уже весной этого года!" – обратились к фанам организаторы шоу.

Сам Данилко пока свое состояние никак не комментировал и на связь с поклонниками в соцсетях не выходил.

Отметим, в феврале этого года артист рассказал, что его концерт в Неаполе (Италия) оказался на грани срыва и уже должен был отменяться. Именно тогда у Андрея Михайловича появились первые симптомы ларингита: поднялась температура и пропал голос. Благодаря помощи врача Верка Сердючка в тот день все же вышла на сцену и порадовала публику своими хитами.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Данилко ближайшие 50 лет не сможет приехать в РФ, поскольку против него ввели соответствующие санкции из-за твердой антивоенной позиции и резких высказываний в адрес кремлевских властей. Впрочем, артист намерен вернуться в Москву в свои 98 лет, когда это будет дозволено, с одной целью.

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