Вернусь в Москву в 98 лет: Данилко рассказал, что сделает прежде всего после снятия российских санкций

Известный украинский музыкант и пародист Андрей Данилко, которого знают благодаря сценическому образу Верки Сердючки, ближайшие 50 лет не сможет приехать в РФ, поскольку против него ввели соответствующие санкции из-за твердой антивоенной позиции и резких высказываний в адрес кремлевских властей. Впрочем, артист намерен вернуться в Москву в свои 98 лет, когда это будет дозволено, с одной целью.

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Данилко планирует найти могилу российского президента-диктатора Владимира Путина. Такое заявление от звезды прозвучало в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera.

"С моей критикой вторжения 2022 года мне запрещен въезд в Россию. Это будет означать, что в возрасте 98 лет я вернусь в Москву и пойду искать могилу Путина", – заявил Данилко.

Итальянские журналисты также поинтересовались у артиста, не считает ли он неправильным, когда смешивают культуру, в частности музыку, с политикой. В пример привели главный музыкальный фестиваль страны в Сан-Ремо, который стартует 7 февраля. На нем должны показать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини выступил против этой инициативы. Его поддержали некоторые чиновники.

Данилко на это ответил: "Тогда они должны объяснить это и Путину. Сан-Ремо было событием, которое невозможно пропустить для всех нас, советских людей, и до сих пор остается. У меня в спальне был постер Адриано Челентано. Музыка объединяет, а может разъединять, как это пытался сделать Путин, исключив Сердючку из Федерации... Если Зеленский сможет немного расшевелить мозги в Сан-Ремо, это будет только акт справедливости".

Как писал OBOZREVATEL ранее, Данилко резко отреагировал на распространение фейков о том, что он якобы планирует выступить в России. Пропагандисты в очередной раз попытались дискредитировать звезду, придумав лживые новости.

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