Андрею Билоусу вручили подозрение после секс-скандала в Карпенко-Карого

Утром 21 октября к скандальному режиссеру и актеру Андрею Билоусу, которого обвинили в домогательствах студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, пришли представители полиции. Они вручили театральному деятелю подозрение.

Об этом OBOZ.UA стало известно из источников в правоохранительных органах. Вскоре в Национальной полиции Украины уточнили, что актеру было объявлено о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток.

Следователи задокументировали факты преступных действий Андрея Белоуса в отношении пяти потерпевших, одной из которых является девушка, не достигшая 18 лет. На основании собранных доказательств режиссеру сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 и ч. 3 ст. 152 – изнасилование, в том числе несовершеннолетнего лица;

ч. 1 и ч. 2 ст. 153 – сексуальное насилие.

Правоохранители вручили скандальному театральному деятелю ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Что известно о скандале с Билоусом

В январе 2025 года на платформе YouTube появилось анонимное видео, где девушка публично обвинила Андрея Белоуса в домогательствах. Она сообщила, что режиссер присылал ей фото интимных мест других студенток и предлагал сделать идентичные кадры. Вскоре еще несколько женщин выступили с подобными заявлениями, поэтому полиция начала расследование, а театрального деятеля отстранили от преподавания в университете Карпенко-Карого.

Позже Билоус был отстранен от должности художественного руководителя Молодого театра, а 10 февраля было открыто уголовное производство по факту возможных неправомерных действий режиссера. Однако, несмотря на это, в марте он вернулся к руководящей роли. Тогда под дверью Молодого театра, а также КГГА, состоялся митинг с участием актеров учреждения культуры. Они хотели добиться справедливого наказания режиссера.

Уже в 2025 году телеведущая Маша Ефросинина обнародовала скриншоты шокирующих переписок Андрея Билоуса со студентками, на которых видно, как он психологически давил на них и присылал непристойные сообщения. Она отметила, что среди жертв были и несовершеннолетние девушки.

Вскоре о поступках Белоуса прямо со сцены заговорили актеры Молодого театра. После окончания спектакля "Опасные связи" они сообщили, что более чем восемьдесят процентов работниц учреждения культуры пострадали от деятельности режиссера. Артисты призвали не терпеть преступление. Позже скандальный режиссер подал заявление на увольнение из театра.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что экс-актриса Молодого театра Екатерина Вишневая раскрыла правду о своем увольнении и непристойных намеках Билоуса.

