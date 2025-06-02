'Вы предлагаете заняться сексом на ковре?' Экс-актриса Молодого театра раскрыла правду о своем увольнении и непристойных намеках Билоуса

Украинская актриса Екатерина Вишневая, которая долгое время работала в Молодом театре, рассказала шокирующие подробности своего увольнения. По словам артистки, она потеряла работу из-за отказа вступать в интимные отношения с художественным руководителем театра Андреем Белоусом, который, как утверждает Вишневая, использовал служебное положение для манипуляций и психологического давления.

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Актриса призналась в интервью Алине Доротюк, что еще в начале сотрудничества с Билоусом заметила – в театре царит нездоровая атмосфера. По ее словам, режиссер намеренно настраивал коллег друг против друга и предлагал "настучать" на других актеров. Екатерина вспоминает, что ее вызвали в кабинет, где намекали на необходимость сообщать о поведении коллег, и уже тогда она почувствовала, что ситуация выходит за пределы обычных трудовых отношений.

"Я на тот момент была не девочка, мне было около 30. Он вызвал меня на ковер и говорил, не хочу ли я о ком-то что-то рассказать, то есть на кого-то настучать. Он друг на друга наталкивает людей. Я долго не могла въехать, что от меня хотят", – рассказала Вишневая.

Однако наибольшее удивление у нее вызвал момент, когда режиссер, обустроив новый кабинет, позвал ее посмотреть на обновление. В разговоре, как вспоминает актриса, Билоус начал недвусмысленно намекать на интим.

"Он говорит: "Хочешь посмотреть на комнатку, там есть красивый диван!" Я отшутилась. Он говорит: "И ковер хороший, не переживай, он качественный. От ковра на коленках следы не остаются. Можешь испытать". Я спросила, вы мне предлагаете заняться сексом у вас на ковре? Он сказал, что такого не говорил, и быстро меня спровадил. Через 20 минут вся наша переписка была удалена", – отметила актриса.

После этого инцидента, по словам актрисы, ее начали постепенно "отжимать" из театра: отменяли спектакли с ее участием, предлагали перейти с постоянной ставки на разовые выплаты. Когда она попыталась напрямую выяснить, в чем причина, услышала пренебрежительный ответ: "Для тебя в нашем театре больше нет работы, у нас есть более красивые, талантливые".

Вишневая считает, что такое отношение было вызвано ее отношениями с актером Олегом Москаленко, и что режиссер обиделся из-за отказа на его ухаживания.

Скандал с Билоусом: что известно

Имя Андрея Белоуса стало публичным в контексте сексуального насилия только в январе 2025 года. Тогда в сети появилось анонимное видео бывшей студентки, которая обвинила режиссера в домогательствах. Она сообщила, что Билоус присылал ей интимные фото других девушек и предлагал сделать подобные. В поддержку пострадавшей выступил ряд деятелей театра.

Реакция коллектива не заставила себя ждать – 46 работников Молодого театра подписали обращение к Киевской городской государственной администрации с требованием отстранить режиссера от должности. В феврале его временно отстранили, однако уже в марте 2024 года он вернулся на должность художественного руководителя.

Полиция открыла уголовное производство по статье 153 УКУ – "Сексуальное насилие". По состоянию на сейчас известно как минимум о четырех отдельных производствах, в которых потерпевшими выступают бывшие студентки и актрисы.

Журналистка Маша Ефросинина публично выступила в поддержку пострадавших, показав шокирующие скриншоты сообщений и фото, которые Билоус якобы присылал девушкам. В ее материалах фигурируют и несовершеннолетние.

Несмотря на продолжающееся следствие, в апреле 2024 года Министерство образования и науки Украины присвоило Андрею Билоусу ученое звание доцента кафедры режиссуры. В МОН объяснили, что список из более 500 кандидатов рассматривали формально, а не индивидуально. Однако в случае официального подтверждения обвинений звание может быть отменено.

Ранее OBOZ.UA писал, кто возглавит Молодой театр после скандального увольнения Андрея Билоуса, которого обвиняют в домогательствах. Режиссер, который возглавлял театр с 2012 года, подал заявление на увольнение в начале мая.

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