Андрей Макаревич вслед за Аллой Пугачевой поставил на место россиян из-за теракта в 'Крокусе'

Лидер российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич, открыто осуждающий путинский режим и войну в Украине, высказался по поводу псевдопатриотов РФ, требующих от звезд сострадания к пострадавшим во время теракта в Подмовскове. Артист поставил на место ярых плакальщиков, подчеркнув, что посты на эту тему – "пошлое занятие".

Кроме этого, Макаревич посочувствовал всем россиянам, избравшим для себя жизнь в террористическом государстве, совершающем геноцид украинцев. Соответствующий пост появился в его Facebook.

"Тут некоторые блюстители новой нравственности развонялись в сети – как это Макаревич не прокомментировал события в Крокусе? Не сочувствует! Так вот, во-первых, публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь – помоги. А трындеть не надо", – начал российский артист.

Он заверил, что соболезнует не только жертвам террористов в "Крокус Сити Холл", но и другим гражданам РФ, намекнув на войну в Украине и кровавый кремлевский режим.

"Конечно, сочувствую. И жертвам трагедии в "Крокусе". И вообще всем жителям России, которые сегодня находятся там, где они находятся. Но вот здесь точно помочь не могу. Ваш выбор", – закончил артист.

В комментариях упомянули, что с такими же обвинениями бросились хейтить эстрадную певицу Аллу Пугачеву, которую со дня на день могут признать "иноагентом".

"На Аллу Борисовну тоже помои на эту тему льют. Льют те, у кого убийства десятков (или даже сотен) тысяч людей в Украине не вызывают сочувствия, а зачастую даже наоборот, вызывают неподдельное ликование. Или это другое?" – спросили у звезды.

Он не стал отрицать слова комментатора и подчеркнул, что это одинаковые ситуации.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алла Борисовна закрыла рот своим опальным соотечественникам, обнародовав всего одно предложение в блоге.

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