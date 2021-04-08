Alyona Alyona оголилась для новой пародии. Фото

Любовь Блажко Люди 09:32, 8.04.2021 Обновлено: 10:34, 8.04.2021

Известная украинская рэперша Alyona Alyona продолжает удивлять поклонников смелыми фотосессиями. Так, на этот раз она повторила образ американской певицы и актрисы Лиззо.

Соответствующий кадр знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она позировала полностью обнаженной, прикрыв тело украинским флагом.

В таком же образе, когда-то снялась американская исполнительница Лиззо. На снимке она запечатлена без одежды с американским флагом.

"Когда начинают измерять объемы патриотизма – я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом?" – поинтересовалась Alyona Alyona.

Однако не все фанаты были в восторге от новой съемки. Кто-то оценил смелый эксперимент, кто-то, наоборот, написал, что "это уже слишком".

"Какое неуважение…Я разочарована", "Это не круто", "Какая красавица", "Это слишком", "Ты крутая", "Мега круто", – отметили подписчики.

Alyona Alyona позировала обнаженной.
instagram.com/alyona.alyona.official
Комментарии фанатов.
instagram.com/alyona.alyona.official
Комментарии фанатов.
instagram.com/alyona.alyona.official
Комментарии фанатов.
instagram.com/alyona.alyona.official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обнаженная Alyona Alyona спародировала образ Сайрус. Она появилась в светло-голубых джинсах и без бюстгальтера, а свою грудь прикрыла половинками грейпфрута. Образ рэперша завершила золотистыми украшениями.

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