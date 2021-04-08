Alyona Alyona оголилася для нової пародії. Фото

Любов Блажко Люди 09:32, 8.04.2021 Оновлено: 09:36, 8.04.2021

Відома українська реперша Alyona Alyona продовжує дивувати шанувальників сміливими фотосесіями. Так, цього разу вона повторила образ американської співачки й акторки Ліззо.

Відповідний кадр знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Вона позувала повністю голою, прикривши тіло українським прапором.

У такому самому образі колись знялася американська виконавиця Ліззо. На знімку вона без одягу з американським прапором.

"Коли починають вимірювати об'єми патріотизму – я чую шум. А як ви вважаєте, що робить українця патріотом?", – поцікавилася Alyona Alyona.

Однак не всі фанати були в захваті від нової зйомки. Хтось оцінив сміливий експеримент, хтось, навпаки, написав, що "це вже занадто".

"Яка неповага... Я розчарована", "Це не круто", "Яка красуня", "Це занадто", "Ти крута", "Мега круто".

Alyona Alyona позувала оголеною.
instagram.com/alyona.alyona.official
Коментарі фанатів.
instagram.com/alyona.alyona.official
Коментарі фанатів.
instagram.com/alyona.alyona.official
Коментарі фанатів.
instagram.com/alyona.alyona.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, оголена Alyona Alyona спародіювала образ Сайрус. з'явилася в яскраво-блакитних джинсах і без бюстгальтера, а свої груди вона прикрила половинками грейпфрута. Образ реперша завершила золотистими прикрасами.

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